Neredeyse 1 yıl önce piyasaya sürülen ve iPhone X’dan önce ekrana çentik getiren Essential Phone, beklentilerin dışında kalarak satış rakamlarıyla hüsrana uğrattıysa da yeni cihazlar üzerinde çalışmaya devam etti. Şirket, 15 Şubat Perşembe günü ise yeni bir duyuru yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici amiral gemisi cihazlarından birisi Essential Phone olmuştu. Sınırlı sayıda ülkede satışa çıkartılan cihaz, iPhone X’dan önce çentikli çerçevesiz ekranla birlikte gelmişti. Bunun dışında ilginç bağlantı konnektörü, 360 derecelik ek kamera donanımıyla dikkat çekmişti. Cihaz o kadar sade ve şık tasarlanmıştı ki, üzerinde bir logo arayan gözlerimiz aradığını bulmadı. Essential Phone, yansıttığı ruhla büyük ilgi odağı oldu, bu durumun satışlara yansıması beklendi.

Kurucusu aynı zamanda Android işletim sistemlerinin temellerini atan eski Google mühendisi Andy Rubin olan Essential, birkaç ay evvel yeni cihazlar üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şirket, 13 Şubat’ta hemen aşağıdaki görseli paylaşarak merak uyandırdı.

Görseldeki daire, Essential Phone’nun arka yüzündeki parmak izi okuyucusunu andırıyor, içinde ise 15 Şubat 2018 tarihi var. Bu duyurunun yeni bir telefonla ilgili olduğunu kesin şekilde kanıtlayan bir bulgu yok.

Essential Phone, şu an yalnızca 2 renge sahip olacak şekilde satılıyor. Bu renkler Siyah Ay ve Saf Beyaz olarak tanımlanıyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ilk duyuruda cihazın iki farklı renginin daha bulunacağı söylenmişti. Bu renkler ise Okyanus Derinliği adındaki mavi ve gri rengin baskın olduğu Yıldız Grisi.

Şirketin Twitter hesabından paylaştığı bu görsel, sanki bir cihazın arkası gibi görünüyor. Ancak söz konusu piyasaya sürülmeyen iki rengin hiç birini andırmıyor. Bu nedenle yarın (yani 15 Şubat) yeni bir Essential Phone görme ihtimalimizi ortadan kaldırmıyoruz. Nitekim diğer yandan yeni renk varyasyonlarını da bekleyip mantıklı bir şekilde arkamıza yaslanıyoruz.

İlk Essential Phone, 30 Mayıs 2017 tarihinde tanıtılmıştı. Bu tarih, sektörde tekrar var olabilmek adına yeterli zamanın üzerinden su gibi geçtiği bir tarih. Yani Essential yeni bir cihaz tanıtmak için hazır MWC 2018 fuarı da yaklaşıyorken daha ideal bir zaman dilimi bulamayabilir.

Yarın sizlere duyuru ile ilgili resmi açıklamayı da aktarıyor olacağız, takipte kalıp yorum yapmayı unutmayın. :)