Andorid Oreo 8.1 ile Birlikte Gelen 11 Özellik!

Google’ın mobil işletim sistemi Android, 8.0 Oreo sürümüyle zenginleştirilmişti. Bir sonraki sürümü olan 8.1 Oreo’ya dair detaylar, firma tarafından paylaşılan bir blog yazısıyla ortaya çıktı.

Google’ın bazı orta sınıf ve düşük sistem özelliklerine sahip cihazlar için planladığı Android Go sürümüne sayılı zamanlar kaldı. Şirketin bir blog yazısından ortaya çıkan detaylara göre bu sürüm, Android Oreo 8.1 sürümünün bir parçası olarak kullanıma sunulacak. Ardından gelen süreçte tek başına bir işletim sistemi olarak göreceğiz.

Firmanın blog yazısında yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu yazılım deneyiminin -Android Oreo (Go versiyonu)- hazır olduğunu belirtmenin ve Android 8.1 güncellemesiyle beraber sunmanın heyecanı içerisindeyiz”

Google, 5 Aralık itibariyle Pixel ve Nexus cihazlarına güncellemeleri göndermeye başlayacak. An itibariyle diğer firmaların cihazları için net tarihler açıklanmış değil, ancak geliştiriciler için daha önce yayınlanmış olan 8.1 test sürümünde bazı yenilikler de ortaya çıktı.

İşte Android Oreo 8.1 Güncellemesiyle kavuşacağımız yeniliklerin listesi:

1. Sinir Ağları: Uygulamalardaki gecikmeleri engellemek amacıyla, donanımların daha verimli kullanılmasını sağlayacak yazılım takviyesi geliyor. Eğer cihazınız (Huawei Mate 10 gibi) yapay zekalı bir işlemciye sahipse bu sistem, onun tüm avantajlarından faydalanmanızı sağlayacak. Yani bir nevi telefonun gerçek gücünü ortaya çıkartacak. Eğer yapay zeka destekli işlemciniz yoksa üzülmeyin, performansta ciddi artışlar yaşayacaksınız.

2.Pixel Visual Core: Bu özellik Google’ın amiral gemileri Pixel 2 ve Pixel 2 XL için geçerli. Çünkü bu cihazlarda firmanın özel olarak tasarladığı, makine öğrenimine dayalı teknolojiler var. Bu yazılım desteğiyle kamera uygulamaları HDR+ seçeneğini kullanabilecekler.

3. Daha güvenli gezinme: Bu özellik uygulamarın zararlı internet bağlantılarıyla iletişimini engelleyecek.

4. Bildirim sınırlaması: Uygulamalar artık saniye başına yalnızca bir bildirim gönderecekler.

5. Hızlı Ayarlar'daki Bluetooth pil göstergesi: BlueTooth aracılığıyla bağladığınız diğer cihazınızın enerji durumunu bildirim çubuğundaki Hızlı Ayarlar sekmesinde görebileceksiniz.

6. Form doldurma: E-posta adresleriniz, şifreleriniz ve diğer hesap bilgileriniz için daha hızlı giriş yapabileceksiniz. Sistem otomatikleşecek.

7. Parmak izi tarayıcılarına güvenlik geliştirmesi: Kullanıcılar, cihazın kilidini açamayan kişilerin parmak izlerine karşı otomatik kilitleme seçeneği getirecek. Bu kişilerin bir kez hata yaptıktan sonra bir daha şansları olmayacak.

8. Pixel 2 ve 2 XL Ayarlar menüsünde renk seçenekleri: Her iki cihazdan birine sahipseniz, işletim sisteminin havasını kolayca değiştirecek olan Doğal, Yükseltilmiş ve Doymuş seçeneklerini kullanabileceksiniz.

9. Nexus 5X için: Cihazın hoparlörlerinden ses çıkmaması sorunu çözüldü.

10. Pixel 2/2 XL için: Video oynatırken karşılaşılan görüntü bozulmaları giderildi.

11. Hamburger ve jöle emojileri düzeltildi :)

Önümüzdeki haftalarda Oreo güncellemesini alan bütün cihazların, 8.1 sürümüne geçecekleri tarihlerin açıklanmasını bekliyoruz.

Haberdar olmak için takipte kalın.