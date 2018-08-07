Android 9 Pie'ın ortaya çıkması sonrası Google cephesinde çözülmeyi bekleyen yeni bir gizem olacak: Android 10 Q'nun nasıl adlandırılacağı.

Google'ın son Android sürümü olması özelliğini taşıyan Pie'ın ismini uzun süre boyunca yanlış biliyorduk. Huawei sağolsun; teknik destek ekibi tarafından yayınlanan bir otomatik mesajda, Android P'yi 'Pistachio' olarak göstermişti. Kim bilir; belki de Google son anda bu ismin öğrenilmesi sonucu değişikliğe gitti.

Android Pie için artık herhangi bir soru işaretimiz kalmadı. Peki ya şimdi ne olacak?

Cupcake

Eclair

Froyo

Gingerbread

Honeycomb

Ice Cream Sandwich

Jelly Bean

KitKat

Lollipop

Marshmallow

Nougat

Oreo

Pie

Yukarıdan da görebileceğimiz gibi her yeni Android sürümü alfabedeki bir sonraki harfle ve bir tatlı türüyle isimlendiriliyor. Şu ana kadar bu konuda herhangi bir istisna olmadığı için Android'in yeni sürümünün Android Q olacağı ve yine bir tatlı ismiyle adlandırılacağını düşünmek zor değil. Ancak ve ancak Q harfiyle başlayan ve akılda kalıcı o kadar az tatlı adı var ki isim şimdiden merak konusu oldu.

Sosyal Medyada ortaya atılan isimler şu şekilde:

Android 10 Qurabiya

Android 10 Quindim

Android 10 Queen of Puddings

Android 10 Qottab

Android 10 Quesito

Android 10 Queijadinha

Android 10 Quirks

İsimler üzerine düşünmek ve Android 10'un özellikleriyle ilgili merak etmek için oldukça fazla zamanımız olacak. Şimdilik sadece küçük bir beyin fırtınası diyelim.