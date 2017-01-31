Android 7.1.2 Nougat Beta Sürümü Yayınlandı!

Google, beta sürümü yayınlanan Android 7.1.2 Nougat’ı önümüzdeki aylarda herkesin kullanımına sunacağını duyurdu.

Daha Android 7.0 Nougat birçok telefon için kullanıma sunulmamışken Google, Android 7.1.2 Nougat’ı önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağını açıkladı.

İyi haber ise Android Beta programına kayıtlıysanız, yeni Android Nougat sürümünü bugünden itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Android 7.1.2 Nougat beta sürümü şu anda Pixel, Pixel XL, Nexus 5X, Nexus Player ve Pixel C cihazlarında kullanılabiliyor. Bununla birlikte Nexus 6P için bir güncelleme yakın zamanda gelecek.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre bu yeni Android Nougat sürümü, işletim sisteminde ufak rötuşların ve düzeltmelerin yapıldığı bir bakım güncellemesi. Yani bu, yeni güncellemenin bolca hata düzeltmesi ve optimizyon ile birlikte geldiğini gösteriyor. Buna rağmen, yeni sürümün ufak tefek bazı geliştirmeler barındırdığı da söyleniyor.

Bununla birlikte Android 7.1.1 Nougat güncellemesi alan bütün Pixel ve Nexus cihazların Android 7.1.2 Nougat güncellemesini şimdilik alamayacağını belirtelim. Bu durumda şimdilik Nexus 6 ve Nexus 9 olmak üzere sadece iki cihaz bulunuyor.