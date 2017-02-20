Android 8.0 Büyük İhtimalle Oreo Adıyla Geliyor!

Google I/O 2017’de lansmanı yapılacak olan Android 8.0’ın adı büyük ihtimalle Oreo olacak.

Android 6.0 Marshmallow’un ardından gelen Android 7.0 Nougat için bildiğiniz gibi ilk başlarda söylentiler Android 7.0’ın adının Nutella olabileceğini gösteriyordu. Bundan yıllar önce Android 4.4’ün adını KitKat olarak duyuran Google’ın bu hareketi 7.0’da tekrar etmesi beklenirken ortaya çıkan detaylar Android 8.0 ile olması bekleniyor.

Harf sırasına göre sürüm isimlendirmesi yapan Android kanadında Android 8.0’ın tabiki O harfiyle başlayan bir tatlı adı alacağını biliyoruz. Ancak Oreo konusu Nutella muhabbeti gibi söylentiden çok net bir kaynağa göre daha net ve kesin olduğunu söyleyebiliriz.

Android, Chrome OS & Play servislerinin Google’daki Başkan Yardımcısı olan Hiroshi Lockheimer’ın bugün paylaştığı Oreo görseli, hemen akıllara Android 8.0’ın adının Oreo olacağını getiriyor.

Aynı zamanda Android 9.0’ın adının da P harfi ile geleceğini biliyor olmamız neticesinde bir diğer tweetinde ise 2018 yazarak Pocky adlı çikolatalı bisküvi çubuğu kullanması da şimdiden Android P’nin adı da Pocky olabilir diye düşündürürken bu durumun Lockheimer’ın ortalığı hareketlendirmek adına yaptığı bir şaka olabileceği ihtimalinin de olduğunu unutmamak gerek.

Mart ayında düzenlenecek olan Google I/O’da Android 8.0’ın adını kesin bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bakalım ne çıkacak.