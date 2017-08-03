Android Police'nin baş editörü David Ruddock, Android 8.0'ın bu hafta yayınlanabileceğini söyledi.

Android Police'nin baş editörü David Ruddock, Google'ın önümüzdeki hafta Android 8.0'ı yayınlayacağını iddia etti. Geçtiğimiz yıl Android 7.0 Nougat sürümü 22 Ağustos'ta yayınlanmıştı.

Android 8.0'ın ilk geliştirici ön sürümü Mart ayında yayınlandı. Ardından Mayıs'ta ikinci, Haziran'da üçüncü ve son olarak Temmuz ayında dördüncü geliştirici ön sürümü yayınlandı. Resmi 'Android Programına Bakış' sayfası, Android 8.0'ın bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceğini belirtiyor.

Ruddock, Haziran ayının başında, Android O'nun Ağustos ayının birinci ya da ikinci haftasında yayınlanacağını isimsiz bir kaynaktan öğrendiğini ve 2016'da gelen Android Nougat'a göre erken yayınlanacağını belirtmişti.

Ruddock, attığı tweet'te Android O'nun bir hafta içinde Google Pixel cihazlara geleceğini yazdı. Google ise herhangi bir aksilik olabilme durumuna karşı tam tarih vermekten kaçınıyor.

Bazı söylentiler Android 8.0 sürümünün isminin Android Oatmeal Cookie(Yulaf ezmesi) olarak gelebileceğini söylüyor. Yulaf ezmesi, Google'ın 2017 I/O etkinliğindeki slaytlarda geçmişti. Daha öncesindeki söylentiler ise Android'in yeni sürümünün Android Oreo olacağı yönündeydi. Android O güncellemesini ilk olarak Google Pixel, Pixel XL, Nexus 6P, Nexus 5X, Google Pixel C ve Nexus Player'ın alması bekleniyor. Yeni tanıtılacak Pixel 2 ve Pixel XL 2'nin ise Android 8.0 önyüklü olarak geleceği düşünülüyor.