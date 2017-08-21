Android 8.0 yani Oreo güncellemesinin ne zaman telefonlara geleceği neredeyse belli. Peki Android 8.0 güncellemesi nasıl yapılacak? İşte bu soruyu yanıtlamak için sizin için kısa bir rehber hazırladık.

Yeni bir sürüm çıkartmada Hızlı ve Öfkeli film serisiyle yarışan Google, nihayet bugün 'Android O' işletim sistemini duyuracak. Teknoloji meraklılarının bayram günlerinden birisi daha bugün gerçekleşiyor. Sıcak sıcak piyasaya sürülen Android O, ABD'de 99 yıl sonra tam güneş tutulmasıyla birlikte güzel bir tesadüfe de imza atmış olacak. Google'ın en yeni mobil işletim sistemi Android O OS güncellemesinin nasıl indirileceğini ve tüm kullanıcılara gelmesinin ne kadar zaman alacağını sizin için yazdık.

Android O OS Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

İlk güncelleme elbette ilk olarak Google'ın Pixel ve Pixel XL modellerine gelecek. Güncellemenin bu telefon kullanıcılarına bir OTA güncellemesiyle bildirilmesi bekleniyor. Öte yandan bu güncellemenin ilk olarak yine Google'ın anavatanı olan Amerika'daki kullanıcılara sunulacağı da gelen bilgiler arasında. Daha önce bizim de duyurduğumuz şekilde Android 'O'nun, Oreo anlamına geleceği düşünülüyor.

Bununla birlikte Android O OS güncellemesi küresel bir lansmanla resmi bir şekilde tanıtılacak. Kesinleşen dedikoduları ve daha fazlasını 12 saatten kısa bir süre içerisinde güncelleme yayınlandığında hepimiz göreceğiz. Ancak yine de Android O güncellemesini nasıl indireceğinizi merak ediyorsanız, aşağıda açıkladık.

Android O Cihazınıza Nasıl Kurulur?

Android O duyurulduktan sonra, OTA güncellemesini elle gerçekleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyebilirsiniz:

Ayarlar

Telefon Hakkında

Sistem Güncelleme

Eğer sürüm bulunduğunuz bölgede güncellenebilir haldeyse size bir bildirim gönderilecek.

Ancak yükleme yapmadan önce, telefonunuzda pil gücünün %75'den daha dolu olduğuna emin olmanız gerekiyor. Bir de unutmadan güncelleme yapmadan dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın.