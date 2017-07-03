Android 8.0 Güncellemesini Ne Zaman Alacaksınız?

Google'ın yeni işletim sistemi Android 8.0'ı hangi marka ne zaman alacak, sizler için inceledik.

Google’ın yeni işletim sistemi Android 8.0’ın ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi yok, fakat geldikten sonra hangi telefonlara ve ne zaman çıkacağını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz. Her sene olduğu gibi Android 8.0’ı ilk alacak telefonlar, Google’ın kendi telefonları olacak. Ardından telefonun fiyatı, modeli, alındığı ülke gibi unsurlara göre belirlenenerek diğer Android telefonlara gelecek. Bugün sizlerle Android 8.0’ın hangi telefonlara ne zaman geleceğini eski tarihlere göre tahmin edeceğiz.

Android O’nun Çıkış Tarihi

Android O henüz final sürümüne çıkmadı. 8 Haziran’da yayınlanan Android O 2. betayı kullanan kullanıcılar Temmuz’un ortasında alacakları son betanın ardından Ağustos ayı gibi final sürümüne geçiş yapacaklar.

Google Pixel/Nexus Telefonlarına Ne Zaman Gelecek?

Bunlar Google’ın telefonları olduğu için, Android O ile birlikte gelecekler. Anlayacağınız Pixel/Nexus'lar, Ağustos ayında bu yeni işletim sistemini alacak ilk telefonlar olacaklar.

Samsung’a Android O Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Android O’nun en çok beklendiği marka her zamanki gibi Samsung olacak. Geçen sene çıkan sürümlere baktığımızda bu sene de Android O için biraz beklemek gerektiğini söylemek gerekiyor. Geçen sene çıkan Android 7.0 Nougat, Galaxy S7 ve S7 Edge için tam 143 gün sonra Çin ve İngiltere’ye özel çıkmış, ülkemiz ve diğer birçok ülke için yaklaşık 6-7 ay sonra gelmişti. Geçen seneki işletim sistemlerinde de aynı şekilde 5 - 7 ay arası bekleten Samsung, amiral gemisine güncellemeyi getirdikten sonra işletim sistemini diğer telefonlarıyla paylaşacak. Samsung cephesi Android 8.0’ı yeni aldığı sıralarda, Google cephesinde Android 9.0 konuşulacak.

LG’ye Android O Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

LG’de bu süre çok daha kısa olacak. LG G5’in Nougat güncellemesini alması 91 gün sürmüştü. Güney Kore’den sonra diğer ülkelere de zamanla gelen güncelleme, Samsung’a göre çok daha hızlıydı. LG G4’e baktığımızda 75 gün gibi daha kısa bir süre görüyoruz. Nexus telefonlarında Google’la ortak çalıştığı için bir avantajı olan LG’nin Android O’yu 2.5-3 ay içerisinde alması bekleniyor.

Sony’e Android O Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Sony’nin daha önceki modellerinin yeni işletim sistemini alma sürelerine baktığımızda 100 gün ortalamasını görüyoruz. En iyi ihtimalle Sony amiral gemileri, güncellemeyi işletim sistemi çıktıktan 3-3.5 ay sonra alacaktır.

HTC’ye Android O Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

HTC’nin eski modelleri, yeni işletim sistemlerini 95 gün ile 140 gün arasında alıyordu. Yeni modelin de bu konuda bir fark yaratmayacağını ve işletim sistemi çıktıktan 3-5 ay sonra güncellemenin gelmesini bekliyoruz.

Buradan görüyoruz ki net bir şekilde Samsung’un güncelleme sürelerinde bir sıkıntı var. Umarım bu sene bir ters köşe yaparak kullanıcılarına güncellemeyi daha erken bir tarihte buluşturmayı başarır. Sizce bu süreler sizin için ideal mi?