Google’ın kıdemli yöneticilerinden Hiroshi Lockheimer, Android 8.0’ın ismiyle ilgili yeni bir tahmin yürüttü.

Android 8.0’ın isminin ne olacağı, sürümün getireceği yeniliklerden daha fazla merak edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Andrdoid 8.0’ın 4. beta sürümündeki bir oyunda Octopus (yani ahtapot) çıkması herkesi şaşırtmış ve ‘ismini octopus yaparlar mı acaba?’ şeklinde soru işaretlerinin çıkmasına sebep olmuştu. Google’ın sürpriz yapmayı sevmesinden dolayı tatlı isimlerinden vazgeçilip hayvanlara doğru geçişin olma ihtimali üzerinde durulurken, şirketin kıdemli yöneticilerinden farklı bir öneri geldi.

Twitter sayfasından bir görsel paylaşan yönetici Hiroshi Lockheimer, sürümün adının Orangina olacağını iddia ediyor (ya da öneriyor, tam olarak anlayamadık). Orangina, Fransa’da satılan gazlı bir içecek olmasından dolayı aslında Android sürümlerinin isimlendirilme politikasına pek uymuyor. Gerçi ahtapot (İngilizce octopus) bile tartışılıyorsa Orangina neden tartışılmasındı.

Her neyse, Android O ile ilgili söylentiler sanırım resmi duyuruya kadar biraz daha alıp başını gidecek. Bakalım daha ne gibi öneri ya da iddialarla karşılaşacağız.