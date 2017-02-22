Android 8.0'ın Tanıtılacağı Google I/O'nun Tarihi Belli Oldu

Google'ın Android 8.0 ve onlarca yeni ürününün duyurusunu gerçekleştireceği geliştirici konferansı Google I/O'nun bu yılki tarihi belli oldu.

Google'ın yeni Android işletim sistemi sürümünü her yıl geleneksel olarak duyurduğu geliştiricilere yönelik konferansı Google I/O'nun bu yıl düzenleneceği tarihler resmi olarak açıklandı.

Google'ın resmi etkinlik sitesi üzerinden duyurulan bilgilere göre Google'ın "geliştirici festivali" olarak nitelendirdiği Google I/O 2017 etkinliği 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Silikon Vadisi sınırları içinde yer alan Shoreline Anfitiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Google'ın yeni Android sürümü Android 8.0 ya da kod adıyla Android O'ya yönelik duyuruları gerçekleştireceği Google I/O 2017'de yeni Android'in yanı sıra Google'ın bazı yeni ürün ve uygulamaları da resmi olarak tanıtılacak. Ayrıca festival boyunca Google geliştiricileri için çeşitli konuşmalar ve etkinlikler de Google I/O'da olacak.

Basın etkinliğinin dışında Google I/O'ya geliştirici olarak katılmak isteyen geliştiricilerin 900 dolar, akademik amaçlı katılmak isteyen öğrencilerin ise 300 dolar karşılığında bilet satın alması gerekiyor. Eğer bir geliştiricisiyseniz ve ABD'ye bu etkinlik için gitme planlarınız varsa sizi şöyle alalım.