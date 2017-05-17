Android işletim sisteminin yeni sürümü olacak Android O kod adlı yeni sürümün beta versiyonu geliştiriciler için yayınlandı.

Bugün San Francisco'da gerçekleşen Google I/O 2017 etkinliği kapsamında yeni ürün ve hizmetleriyle ilgili önemli duyurular gerçekleştiren Google, etkinlik başlar başlamaz Android O kodlu Android 8.0 olması beklenen yeni Android sürümünün beta versiyonunu geliştiriciler için indirmeye sundu.

Google Pixel, Google Pixel XL, Google Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X ve Nexus Player cihazları tarafından desteklenen Android O sürümünün kararsız betası Android geliştiricileri tarafından bugün itibariyle kullanılabiliyor ancak henüz yayınlanan betada Android'in yeni özellikleri göze çarpmıyor. Yayınlanan bu beta sürümü, ilk etapta geliştiricilerin uygulamalarını Android O'ya göre optimize etmeye başlaması amacıyla erken yayınlanmış durumda.

Elbette Google, sadece Android O'nun betasını yayınlamakla kalmayacak aynı zamanda işletim sistemine Android O ile birlikte gelecek yenilikleri de Google I/O 2017 konferansı kapsamında detaylı bir şekilde duyuracak. Biz de Android O'nun tanıtılır tanıtılmaz tüm detaylarını ayrıntılı bir şekilde Webtekno'da sizlerle paylaşacağız.

Bu arada eğer bir Android geliştiricisiyseniz ve Android O beta versiyonunu kullanabileceğiniz bir cihazınız varsa bu bağlantıya giderek beta sürecine dahil olabilirsiniz.