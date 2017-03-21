Eğer Android geliştiricisiyseniz, Android'in yeni sürümü O'nun yayınlanan ilk geliştirici versiyonunu kurabilirsiniz.

Birçok kullanıcı Android 7.0 güncellemesini beklemeye devam ederken Google'da çalışmalar durmuyor. Android ekosisteminin sahibi Google, yakın zamanda resmi olarak tanıtacağı yeni Android sürümü Android O'nun ilk geliştirici sürümünü yayınladı.

Android 8.0 Oreo adını alması beklenen yeni Android sürümünün yayınlanan ilk geliştirici versiyonunda Google şimdilik kullanıcı arayüzünde görülebilir değişiklikleri geliştiricilere sunmuyor ancak mobil uygulamaların optimize edilebilmesi için ilk geliştirici sürümü önem taşıyor.

Eğer siz de Android geliştiricisiyseniz şu anlık Nexus 5X, Nexus 6, Nexus Player, Pixel C, Pixel ve Pixel XL cihazlarının desteklediği geliştirici sürümünü bu bağlantıya giderek indirebilirsiniz ancak geliştirici olmayanlar için bu sürümde herhangi bir yenilik göremeyeceğinizi ve son kullanıcı için kullanılabilir bir sürüm olmadığını belirtelim.