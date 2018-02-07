Üzerinde Android 8.0 Oreo işletim sistemi bulunan Galaxy Note 8 görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntülere göre, telefonun yeni işletim sistemine geçmesine az bir zaman kalmış gibi duruyor.

Samsung’un çıkardığı son amiral gemisi telefonu Galaxy Note 8’di. Haliyle kullanıcılar, çıkan son telefonda Android 8.0 Oreo'nun olmasını istiyorlar. Bu zamana kadar telefonun Android 8.0 ile ilgili pek bilgisi çıkmamış olsa da, sonunda XDA Developers forumunda bir dizi ekran görüntüsü paylaşıldı. Ekran görüntüsüne göre Galaxy Note 8, Android 8.0 için hazırlanıyor. Üzerinde bulunan S Pen’den dolayı daha farklı bir işletim sistemine sahip olması gereken Galaxy Note 8, bu sebeple Galaxy S8’e eklenen yazılımın dışında ek özellikler bulunduruyor.

Samsung Galaxy S8’in Android 8.0 Oreo arayüzü ile hemen hemen aynı olan Galaxy Note 8, OEM’in beta programına dahil edilmediği için kullanıcıların güncellemeyi ne zaman alacağı bilinmiyordu. Sızdırılan bu görüntüler sayesinde Note 8 kullanıcıları biraz olsun rahatladı. Galaxy S8 ile Galaxy Note 8’in dahili donanımlarının birbirine çok benzer olmasından dolayı Galaxy S8 için kullanılan Android Oreo, birkaç değişiklikle Note 8 için hazırlanabilir.

Şubat ayının sonunda Galaxy S8’lere gelmesi beklenen güncelleme, bu arayüze göre çok yakında Galaxy Note 8 için de yayınlanabilir. Şu ana kadar ortaya çıkan Galaxy Note 8 Android Oreo’ların Snapdragon 835 için olduğu görülüyor. Samsung şu anda Exynos yonga seti üzerinde çalışıyor olabilir. Telefonun ne zaman güncelleme alacağı ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Samsung, Şubat ayına girdiğimiz bu günlerde hala telefonlarına Android 8.0 Oreo’yu getiremedi. Bu gidişle telefonların yeni işletim sistemini alması Mart’ı, hatta Nisan’ı bulabilir.