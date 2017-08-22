Android 8.0 Oreo, Pixel ve Nexus Kullanıcılarına Sunuldu!

Google, yeni işletim sistemini duyurmasının hemen ardından bir sürpriz yaparak Pixel ve Nexus cihazlarında Oreo'yu sundu.

Google’ın çok uzun süreden beri beklenen işletim sistemi Android 8’in ismi nihayet açıklandı. Android 8.0 Oreo ismiyle ortaya çıkan yeni işletim sistemi bugün mü çıkacak yoksa 3 hafta sonra mı çıkacak derken Google’dan çok hızlı bir hamle geldi ve Pixel ve Nexus kullanıcıları, OTA’dan(güncelleme merkezi) Android Oreo güncellemesini almaya başladılar.

Şu anda dalga dalga dağıtılan güncellemeyi indirmeye çalışan kullanıcıların bazıları güncellemeyi yaparken bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti. Aynı anda çok fazla insana hizmet etmeye çalışan güncelleme merkezi OTA, haliyle bazı sorunlar yaşayabiliyor.

Önceki geliştirici önizlemesi ile hemen hemen aynı gözüken işletim sistemi, tahminen önümüzdeki günlerde yeni özelliklerini sunacak.

Sizin de elinizde Android Oreo destekli bir Pixel veya Nexus cihazı varsa ve OTA’nın telefonunuza gelmesini beklemekten sıkıldıysanız, fabrika güncellemesini indirerek Oreo’ya geçiş yapabilirsiniz. Yine de bu yönteme başvurmak yerine biraz daha bekleyerek OTA’nın bilgisayarınıza yolladığı güncelleme ile bu yükseltmeyi yapmanızı öneriyorum.