Google Pixel 2'de Beta'sına ulaşılabilen Android 8.1'de ilk telefon ayarından sonra verileri geri yükleyebileceksiniz. Bu sayede telefonunuzu daha kişisel bir şekilde tutabilirsiniz.

Google, yakında Android 8.0’ın ilk bakım sürümü olan Android 8.1’i yayınlamaya hazırlanıyor. Şu anda Pixel sahiplerinin Android 8.1 Beta sürümüne erişebildiği biliniyor. Diğer Android telefonlarının Android 8.0’ı almasına uzun bir süre var, ancak Pixel sahipleri çok yakında yeni işletim sisteminin yeni sürümünü alacaklar. Yeni güncelleme ile birlikte Chrome ve SMS entagrasyon imkanı ve ekranda yanmayı önlemek için sanal düğmelerinin gezinmeleri ile ilgili birkaç değişiklik geliyor.

Tüm bunların dışında Android 8.1’de en dikkat çekici özellik, telefonun ilk kurulum yaptıktan sonra, eski verileri Google hesabından geri yükleyebilmesi oldu. Google hesapları yeni bir telefonu kişiselleştirmeniz anlamında çok fazla yardımcı oluyordu, ancak bu yeni özellikle birlikte verileri de aktarmaya başlıyor.

Google, bu yenilikleri getirerek telefonları sıfırlamanın daha kolay ve sorunsuz geçmesini sağlamak istiyor. Bazı kullanıcılar yanlış veya yeterli yedek alamadıkları zamanlar verilerini kaybedebiliyorlar. Google, bu sorunları en aza indirmek için çalışmalarına devam ediyor.