Android 8.1 Geliştirici Ön Sürümü Nihayet Erişime Açıldı!

Pek çok iyileştirme ve yeni özellik içeren yeni Android sürümü 8.1 Oreo nihayet kullanıcıların erişimine açıldı. Android 8.1 geliştirici ön sürümünü denemek isteyenler için bağlantıları da paylaştık.

Modern teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden biri olan Google, sahibi olduğu Android işletim sisteminin 8.1 sürümünü yıl sonuna kadar kullanıcılar için hazır etmeyi vadediyor. Fakat Google’ın güncellemenin tamamlanmış halini yayınlamasını bekleyemiyorsanız, sizin için iyi haberlerimiz var; Android 8.1 Oreo artık test için hazır.

Eğer Google Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P ya da Nexus 5X cihazlarından birine sahipseniz, Android 8.1’in geliştirici ön sürümünü test etmeye başlayabilirsiniz. Android 8.1’in ne gibi yenilikler getirdiğini aşağıdaki haberden öğrenebilirsiniz.

Android 8.1 geliştirici ön sürümüne ulaşmanın birkaç farklı yolu bulunuyor. Bunlardan en kolayı, cihazınızı Android Beta Programı’na kayıt etmektir. Diğer bir yol ise Google’ın yayınladığı Factory Image ya da OTA dosyalarını kullanmaktır.

Android 8.1 güncellemesi ile birlikte Pixel 2 ve Pixel 2 XL’da bulunan Pixel Visual Core’da aktif edilmiş olacak. Bu görsel işlemcinin nasıl bir performansı olacağı ve üçüncü parti uygulamalar ile nasıl işler çıkaracağı ise Android 8.1 ile ilgili en merak edilen konulardan biri.