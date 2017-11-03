Android 8.1 Geliştirici Ön Sürümü Tam Not Aldı!

Android 8.1 güncellemesinde deneyimlediğimiz inanılmaz değişimi sizlerle paylaşıyoruz.

Android 8.1 geliştirici ön sürümü, Google Pixel ve Nexus telefonlarında birkaç gündür kullanılmaya başlanmıştı. Yinelenen bir güncelleme gibi gözükse de, içinde çok dikkat çekici ve önemli performans iyileştirmelerini barındırdığını söyleyebiliriz. Daha net bir ifadeyle, 8.1 güncellemesi, gezinme ve genel kullanımı çok daha kolay hale getiren bazı yazılım değişikliklerini beraberinde getirdi. Kendi Google Pixel'imizi güncellediğimiz için bunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki, performans açısından iyileşme kesinlikle gözünüze çarpacaktır.

Nelerin değiştiğine dair Google tarafında çok bilgi olmamasına karşın bir Reddit kullanıcısı olan Scoularis: "Google'ın Android görüntü işleyicisine eklediği ekstra çerçeve belleği ile sayfada donmayı ortadan kaldıran, mükemmel akıcılığa sahip bir kaydırma deneyimi kazandırılmış." diyerek konuyu özetlemiş.



Bu sürümün bir geliştirici ön sürümü olduğunu tekrar belirtiyoruz. Sorun yaşamak istemiyorsanız resmi sürümün, cihazınıza gelmesini beklemenizi öneriyoruz. Android 8.1 geliştirici ön sürümünü Nexus veya Pixel telefonlarınızda denediniz mi? Lütfen aşağıda yorumlardan görüşlerinizi bize bildirin.