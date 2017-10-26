Android Oreo 8.1 ile Birlikte Gelen 9 Yeni Özellik

Google'ın Android 8.1 geliştirici ön sürümünü yayınlaması ile birlikte yeni özellikler de ortaya çıktı. Kullanıcıları hayrete düşürecek düzeyde bir yenilik gelmese de pek çok 'geç kalınmış' iyileştirme Android 8.1 ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Google, Android 8.1’in geliştirici ön sürümünü resmi olarak yayınladı. Eğer bir Pixel ya da Nexus cihaza sahipseniz, Android 8.1’i deneyimleyebilirsiniz. Fakat Android 8.1’i kullanırken bunun yalnızca bir ön sürüm olduğunu ve tamamlanmış halinin Aralık ayında yayınlanacağını unutmamakta fayda var.

Android 8.1 bazı sistem iyileştirmeleri gerçekleştirse de değişikliklerin büyük bölümü görsel kısımda gerçekleşecek. Düzeltmelerin ve iyileştirmelerin büyük çoğunluğu sistem seviyesinde gerçekleştirilecek. Yine de, kullanıcıların beğenebileceği bazı özellikler bulunuyor.

1- Otomatik Siyah-Beyaz Algılayan Tema

Android 8.1 ile birlikte gelecek en iyi özelliklerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Artık koyu renkli bir duvar kağıdı kullandığınızda, yazılım duvar kağıdını algılayarak koyu bir tema oluşturacak. Aynı şekilde açık renkli bir duvar kağıdı kullandığınızda tema duvar kağıdına uyum sağlayacak.

2- Ayarlar Menüsünde Arama Çubuğu

Yeni güncelleme ile artık ayarlar menüsünde bir arama çubuğu bulunacak. Bu sayede değiştirmek istediğiniz bir ayarı bulmak için karışık ayarlar menüsünün altını üstüne getirmeniz gerekmiyor.

3- Bluetooth Pil Göstergesi

Artık herhangi bir Bluetooth aygıtına bağlandığımızda, Bluetooth simgesinin yanında aygıtın pil seviyesi varsayılan olarak gösterilecek. Son derece faydalı bir özellik.

4- Solan Gezinme Düğmeleri

Gezinme düğmeleri, onları daha rahat fark edebilmemiz için yüksek kontrastlı olarak tasarlanır. Fakat bu durum, zaman zaman uygulamaya odaklanmamızı engelleyebilir. Android 8.1 ile birlikte gezinme çubuğu bir uygulamaya girdiğinizde otomatik olarak solacak.

5- Yeni ‘Google Sans’ Yazı Tipi

Google Sans yazı tipi, pek çok kullanıcının tercih edebileceği okunması kolay, sade bir yazı tipi.

6- Kapat/Yeniden Başlat Menüsü

Android 8.1 ile birlikte kapat/yeniden başlat menüsü elden geçirilerek çok daha şık bir görünüme kavuşuyor.

7- Tek Bir Bildirim Sesi

Telefonunuzu uzun bir süre kapalı tutarsanız, açtığınızda bildirim yağmuruna tutulursunuz ve her bir bildirim için çalan uyarı sesi berbat bir gürültü oluşturur. Android 8.1 ile birlikte artık saniyede yalnızca 1 bildirim sesi çalacak. Böylece üst üste binen bildirimlerin oluşturduğu gürültü yok olacak.

8- sRGB Seçeneği Ayarlardan Kaldırıldı

sRGB renk ayarları Android 8.1 geliştirici ön sürümünde tamamen kaldırıldı. İlk olarak görüntü ayarlarında bulunuyordu, daha sonra erişebilirlik ayarlarına taşınmıştı. Artık yok!

9- Yeni ‘Oreo’ Simgesi

Android 8.1 ile birlikte sistem bildirimlerinin de simgesi değişti, artık ton farkı olan daireler yerine bir ‘Oreo’ bulunuyor.