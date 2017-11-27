Android 8.1'in 2. Geliştirici Önizlemesi Erişime Açıldı

Geçtiğimiz ay Android 8.1 için ilk geliştirici önizlemesini sunan Google, yeni güncellemeyi yayınlamaya başladı. Mevcut dev önizlemeyi geliştirici sitesinden indirebilirsiniz.

Google tarafından yayınlanan 8.1 geliştirici önizlemesi 2 indirilmeye hazır. Bu arada hemen belirtelim; yeni önizlemeler, OPP6.171019.012 yapı numarası ile geldi ve Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 6P ve Nexus 5X ile uyumlu olarak bulunuyor.

Yine de 8.1'e sahip olmak isteyenler için iki yol var. Bunlardan ilki ve en kolayı cihazınızı Android Beta Programı’na kayıt etmek. İkincisi ise Google’ın yayınladığı Factory Image ya da OTA dosyalarını kullanmaktır. Son önizleme için kayıt olan kullanıcıların tekrar kayıt olması gerekmiyor.

Android 8.1'in resmi olarak piyasaya Aralık ayında sürülmesi planlanıyor. Bu da demek oluyorki, eğer Google tarafından tüketici sürümü yayınlanmadan önce 8.1 deneyimi yaşamak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. güncellemeyle birlikte Pixel Visual Core da aktif edilmiş olacak. Bu da geliştiricilerin artık görüntü işleme ve makine öğrenimi için uygulamalarını Google'ın ilk özel tasarlanmış eş-işlemcisine göre test edebilecekleri anlamına geliyor. Unutmayın, Pixel Visual Core desteği ikinci geliştirici önizleyicisine kadar ertelendi , bu yüzden test etmek isterseniz cihazlarınızı güncellemeniz gerekecek. Yine de belirtelim beta yazılım kullanmak riskleri de beraberinde getiriyor.



