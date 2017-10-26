Android 8.1'le birlikte Gezinme Çubuğu Simgesi Değişti

Google'ın sunduğu Android 8.1 ile birlikte eski ikonu pek beğenilmeyen "gezinme çubuğu" yeni görünümüne kavuştu. Yeni tasarım "yükleniyor" ekranı ile "Oreo"nun bir karışımı.

Henüz pek çok telefon Android 8 Oreo desteği alamamış olsa da Google, işletim sistemini güncellemeye devam ediyor. Ortaya çıkan son güncelleme, Android 8.1’de de ufak ufak pek çok değişiklik yaptı. Bu küçük düzenlemeler arasında en dikkat çekici olanlarından birisi, telefonun gezinme çubuğu oldu.

Gezinme çubuğu olarak kullanılan ikonu değiştirme kararı alan Google, küçük ama anlamlı bir değişiklik yapmış oldu.

8.0’da kullanılan gezinme çubuğu geliştirici önizlemesi ile aynı tasarıma sahipti. Farklı renklerde iç içe geçmiş 3 daire. Oreo ismi serbest bırakıldıktan sonra gelen yeni güncellemede ise gezinme çubuğu Oreo görünümüne çok daha yakın tasarlandı. O dönemde isim hakkında bilgi verebileceği için uzak durulduğu düşünülen ikon, Android 8.1 ile karşımıza çıktı.

İkon hakkında bir diğer dikkat edici detay gölge efekti oldu. Google başta olmak üzere pek çok firma ikon ve diğer tasarımlarda sadeliği ön plana çıkarmışlardı. Bu gölgeye baktığımızda ise bu durumdan biraz uzak bir görünüm çiziyor.

Yeni ikon hakkında sizler ne düşünüyorsunuz dostlarım? Yorumlarınızı bekliyorum.