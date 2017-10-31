Android 8.1 Oreo Beta'nın Kurulum Hatası Düzeltildi

Android Oreo'nun beta kullanıcılarını etkileyen hata, bu kişilerin 8.0 sürümüne geri dönmek zorunda kalmalarına sebep oluyordu.

Google'ın geçen hafta geliştiricilere açtığı Android Oreo 8.1 beta sürümü, bir çok kullanıcı tarafından ciddi bir hata sebebiyle denenemedi. Bu hata, basitçe güncellemenin cihazlarına kurulmasının önüne geçiyordu.

"Sistem güncellemesi kurulamadı" şeklinde bir hata mesajı alan kullanıcılar, Android 8.0 versiyonuna dönüş yapmak zorunda kalıyorlardı. Bugün Google Topluluk Müdürü tarafından yapılan açıklamayla doğrulanan bilgiye göre Google, yeni bir beta güncellemesi yayınlıyor. Eğer bu durumdan etkilenen kullanıcılardan biriyseniz yeni betayı cihazınıza indirebilir hale gelmiş olmanız gerekiyor. Google durumla ilgili olarak "Bize rapor gönderen herkese teşekkür ederiz. Onlar sayesinde bu durumun üstesinden gelebildik." dedi.

Oldukça erken bir sürüm olan bu Android Oreo 8.1 beta güncellemesini her gün kullandığınız cihazlarda denemenizi tavsiye etmiyoruz zira bir çok hata ve stabilizasyonda bozukluklar olması kuvvetle muhtemel.