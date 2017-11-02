Android 8.1 Oreo Beta Sürümünde İnanılmaz Bir Açık Bulundu!

Bugün Reddit'te paylaşılan bir yazıya göre Android 8.1 beta sürümünde eğer cihazınızın mevcut güvenlik kilidini ve eski kullandığınız kilitlerden birini hatırlamazsanız, telefonunuz 'çöp' oluyor.

Akıllı telefonlarda güvenlik önemlidir. Siber korsanlar bir yana dursun, telefonumuza fiziksel erişimi olan kişilerin dahi dosyalarımıza erişememesi için parmak izi, pin kodu ya da şekillerle cihaz kilitleri oluştururuz.

Peki belirlediğiniz güvenlik kilidini unutursanız ne yaparsınız? Eğer not aldıysanız notunuza bakarsınız almadıysanız da cihazınızı fabrika ayarlarına geri döndürürsünüz. Yapmayın! Yani en azından Android 8.1’in beta sürümünü kullanıyorsanız.

Reddit’te Tom Bolger tarafından anlatılan bir olaya göre Android 8.1’de eğer güvenlik kilidinizin ‘anahtarını’ unutursanız, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmek çok kolay olmuyor. Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek istediğinizde, sizden güvenlik kilini açmanız isteniyor. Eğer farklı bir yöntemle fabrika ayarlarına döndürmek isterseniz de eskiden kullandığınız bir pin, şifre ya da şekili girmeniz isteniyor.

Peki onu da hatırlamıyorsanız ne mi oluyor? Tam anlamı ile hiçbir şey. Pixel’inizi paşa paşa Google’a iade ya da değiştirme talebi ile geri gönderiyorsunuz. Bu durumun bir özellik değil, bir hatadan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu nedenle eğer Android 8.1 beta sürümünü kullanıyorsanız, uzun bir iade işlemi başlatmamak için cihazınızın şifresini unutmamaya dikkat edin.