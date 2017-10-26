Android 8.1, Pixel 2’nin Kamerasına Yapay Zekayı Getiriyor!

Google, Pixel 2 ve Pixel 2 XL içerisine mevcut Android sürümleriyle pek de işe yaramayan görüntüleme yongaları yerleştirmişti. En nihayetinde bu işlemcileri kullanacaktık ve ne gibi avantajlar sağlayacaklarını da merak ediyorduk.

Google, mobil işletim sistemi Android’i yepyeni bir boyuta taşıyan Sinir Ağları (Neural Networks) teknolojisini sundu. Andorid 8.1 ile donanımdan daha tutarlı şekilde faydalanmayı mümkün kılacak yazılım, Pixel 2 ailesi gibi yapay zeka destekli yongalara sahip cihazların, gerçek potansiyellerini gün yüzüne çıkartacak.

Pixel Vision Core yongaları, Sinir Ağları teknolojisini kullanarak uygulama geliştiricilerine de önemli kabiliyetler kazandırıyor. Diğer yandan Google Play Store’da uygulaması bulunan firmaların, kendi uygulamalarına bu tarz işlemcileri kullanmak için destek yazılımı yazmaları gerekecek.

Google’ın ham Android’lerde bulunan kamera uygulaması, HDR+ modu ile mobil fotoğrafçılığı zirveye çıkartmıştı. Bu özelliğin zamanla yalnızca Google’dan torpilli olan cihazlara değil, tüm Android’lere gelmesi gerekiyor. Sonuçta en sevdiğimiz sosyal ağ hesabından fotoğraf paylaşırken, tekrar düzenleme yapmak için ekstra bir uygulama kullanmamıza gerek kalmayabilir. En iyi sonuçları bizim için yapay zeka destekli işlemciler sunacaktır.

Diğer yandan Sinir Ağları’nın kamera iyileştirmeleri konusunda bazı avantajlarını görmek için özellikle Pixel 2 kullanmamız gerekmiyor. TensorFlow Lite gibi, donanımsal özellikleri üst düzeyde kullanmaya yarayan makine öğrenimi yazılımları mevcut. Ayıca Google düşük sistem özelliklerine sahip cihazlar için Android Go’yu geliştiriyor. Bu yeni sistem dostu Android, cihazların daha hızlı kullanılmasını sağlayacak ve yazılımların donanımlara yük olmasına engel olacak.

Android Beta Programına kaydolan herkes 8.1 test sürümünü Nexus 5X veya daha üstündeki modellere yükleyebilir. Geliştirici değilseniz Aralık ayıdaki son kullanıcı güncellemesini beklemenizi tavsiye ediyoruz. Zamanla makine öğrenimi destekli uygulamaların sayısı artmaya başlayacak ve kullanıcılar, Google’ın gerçekten nelerin peşinde koştuğunu daha iyi anlayacaklar.