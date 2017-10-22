Android 8.1 ve Oreo’nun Yapay Zeka Geleceği

Android 8.1 versiyonunun alacağı yeni güncellemelerle birlikte yapay zeka alanında ne gibi geliştirmelere tabi tutulacağına dair bazı öngörüler.

Google henüz geniş anlamda duyurusunu yapmadı Android 8.1 Oreo’nun. Fakat, son iki Android bildirimlerinde satır aralarını okuduğumuzda, Oreo’nun elden geçirilecek ilk sürümüne dair bazı ip uçları edinebiliyoruz. Daha açık söylemek gerekirse, Google Pixel 2 ve Huawei Mate 10 kullanıcılarına heyecan verici yeni özellikler kazandıracak yapay zeka API’lerine odaklı bir gelişme bekliyoruz.

Bildiğiniz üzere yıl sonuna doğru Android’in yeni bir versiyonu yayınlanacak. 2016 Aralık ayında yayınlanan Android 7.1’de olduğu gibi, 8.1’in de yeni bir versiyonuna kavuşacağız.

İlk Oreo çalışması 8.1 şeklinde adlandırılacak çünkü yeni API’ler gelecek. Geçmişte gördüğümüz üzere her bir yeni API seviyesi, Android’lerde 0.1’lik bir versiyon artışına neden oluyor.

Peki yeni API’lerin geleceğini nereden biliyoruz? Geçtiğimiz Pazartesi Google’dan bir çalışan Almanya’da sahneye çıktığında söyledi bunu.

Mate 10 serisi için bu çok önemli bir güncelleme aslına bakarsanız, zira Huawei’nin nöral işlemci ünitesini (NPU), işletim sistemi seviyesinde yapay zeka desteğiyle ilişkilendirecek (şu an itibariyle firma, kendi işlemcisi olan Kirin NN API’sini ve aynı zamanda Caffe2 ile TensorFlow Lite’ı destekliyor).

Google Android 8.1’i tamamlarken, bazı uygulamalarının yeni versiyonlarının da çıkacağını söyleyebiliriz. Bu uygulamalar yeni güncellemeler esnasında nöral ağ API’lerinin avantajlarından faydalanmış olarak çıkacaklardır. Bu tip bir yenilemeye tabi tutulacak en olası adayların başında Google Lens geliyor. Aynı zamanda arama motorunda sesle arama yapma ve Google Translate tarafında da bu tip bir güncelleme bekliyoruz.

Tüm bunlar karmaşık görüntü algılama işlemlerini genel maksatlı bir işlemci çipinden 20 kat daha hızlı gerçekleştiren yapay zeka sistemine sahip olan Mate 10 adına olumlu gelişmeler. Peki ya Pixel 2 cihazları bu tip yapay zeka donanımına sahip olmayan Snapdragon 835s çipi üzerinde çalışan Google ne yapacak?

Aslına bakarsanız Google’ın gizli silahı Pixel Visual Core olabilir. Firmanın özel silikon dünyasına gerçekleştirdiği ilk güçlü atılım, Pixel 2 telefonlarının lansmanı esnasında dile getirilmedi ama, cihaza dair görüşlerin açıklanmaya başladığı bir hafta sonrasında bahsedilmeye başlandı bu konuyla ilgili olarak.

Söz konusu çip henüz aktive edilmedi, fakat Pixel 2 kullanıcıları için ileride bir yazılım güncellemesi ile devreye sokulacak. Tabii bu da Android 8.1 olacaktır. Bu vesileyle Google’ın özel silikonu sayesinde Pixel kamera uygulamasında HDR+ görüntü işleme hızı daha da artacaktır.

Yapılan açıklamalarda makine öğrenimi ve TensorFlow’un zikredilmiş olmaları önem taşıyor. Bu çip için ilk aşamada görüntü işleme konusunun bu denli önem taşıyor olması, Google’ın Pixel Visual Core’u kamera uygulamasına iliştirmesi için Android 8.1’in nöral ağ API’lerini kullanması gerekecek.Bu durumda PVC’nin hem görsel, hem de görsel olmayan işlemler için gelecek yıl itibariyle yapay zekayla ilişkili uygulamalarda kullanılır hale gelme ihtimali de güçleniyor.

Tabii bu da Pixel 2 telefonlarını diğer Snapdragon 835 cihazlarından ayıran yegane özellik olacak. Android’in yapay zeka API’leri, özel nöral ağ donanımı olmadan çalışacak telefonlarda ama, Google Lens gibi yapay zeka uygulamaları, Pixel 2 ve Mate 10 gibi telefonlarda çok daha hızlı çalışacak.

Bu öngörülerin hiç birisi henüz doğrulanmış bilgiler olmadığı içindir ki meseleye yine de temkinli yaklaşmakta fayda var. Fakat, Google’ın geçtiğimiz hafta doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı duyurular, Android’in yapay zeka geleceğine dair ilk tahminlerimizi daha da somutlaştırma imkanı kazandırmış oldu bize.