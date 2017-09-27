Android 8'in En Yeni Özelliği: Renkli Bildirimler

Android 8.0 Oreo'nun yeni özelliği medya bildirimlerine rastgele renk ekliyor. Bu sayede bildirim ekranları çok daha renkli olabiliyor.

Bu hafta Android 8.0’a gelen güncellemede belki de en az konuşulan, ancak bütün havayı olumlu yönde değiştiren bir özellik vardı. Google akıllı telefonları için yayınlanan yeni güncellemede medya uygulamaları için çıkan bildirimlerin her biri otomatik olarak renk seçebiliyor.

Bildirim ekranınızı son derece renkli bir hale getiren bu yeni güncelleme, küçük bir özellikmiş gibi gözükmesine rağmen işletim sisteminin tüm atmosferini değiştirdiği için çok daha büyük etki bırakabiliyor.

Şu anda Google’ın kendi uygulamaları için kullanılan renkli bildirimler yakında diğer medya uygulamaları içinde çıkar mı bilinmiyor, ancak Spotify, Netflix gibi uygulamaların da bu özelliklerden faydalanmasını görmek çok iyi olurdu.

Google’ın tasarladığı algoritmaya göre bildirim, medyanın görseline en uygun rengi seçerek bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Bu da sağdaki resimle yazıların yer aldığı bildirim alanının hoş durmasını sağlıyor.

Google ve tüm internet dünyası son yıllarda tasarımda sadeliğe başvuruyorlar. Cıvıl cıvıl renklerden daha pastel ve mat renkleri tercih etmeye başlayan tasarımcılar, bunu yaparken sadelikten ödün vermeyerek kullanıcılara daha kaliteli bir görüntü sunmak için uğraşıyorlar. Peki, sizce Android 8.0’ın bu özelliği ne kadar kullanışlı olacaktır? Yorumlarınızı bekliyorum.