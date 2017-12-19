Android Oreo, Samsung S8 ve S8+ için stabilite ve sorun düzeltme güncellemeleri aladursun, Oreo'nun Samsung cihazlarda yeni bir özelliği keşfedildi.

Keşfedilen yeni özelliğe göre, Android Oreo ile ekran görüntüsü aldığınızda telefonunuz, bu ekran görüntüsünü alındığı aplikasyonla isimlendiriyor. Örneğin WhatsApp penceresi içinde bir ekran görüntüsü aldıysanız, dosya adı "Screenshot_Whatsapp" şeklinde başlayacak. Aynı şekilde görüntüyü YouTube üzerinden aldıysanız, dosya adı "Screenshot_Youtube" şeklinde başlayacak.

Daha önceki Android sürümlerinde olduğu gibi, ekran görüntüsünü aldığınız tarih ve saat de dosya adı içerisine yer almaya devam ediyor. Aldığınız görüntüler ise "DCIM > Screenshots" klasörüne kaydediliyor.

Açıkçası bu yeniliğini Samsung kullanıcılarının birçoğunun fark etmeyeceği, kalan kesimin de pek umrunda olmayacağını kabul etmeliyiz. Yine de yeni sürüm geliştirilirken detaylara dahi özen gösterildiğinin, kullanıcı geri dönüşlerine önem verdiğinin de bir göstergesi bu.