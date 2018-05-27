Android 9.0 P Güncellemesi Alması Beklenen Samsung Cihazları

Android’in önümüzdeki dönemde çıkacağı yeni işletim sistemi için hazırlıklar sürerken, Samsung’un hangi cihazlarının bu işletim sistemine yükseltileceği açıklandı.

Google, bu ayın başlarında Google I/O 2018 konferansında Android 9.0 P’yi tanıttı. Samsung dahil pek çok telefon şirketinin henüz Android Oreo’yu cihazlarına tam getiremediği bir dönemde, pek çok kişi Android P’nin hangi cihazlara geleceğini sormaya başladı.

Samsung’a olan yakınlığı ile bilinen Sammobile de bu konuya değinerek, hangi Samsung telefonlarının Android P’yi alacağını, hangilerinin ise almayacağını listeledi. Yapılan listelerin bir kesinliği henüz bulunmuyor, ancak beklentiler Samsung cihazlarının yeni güncellemeyi alması için gerekli sıralamanın bu şekilde olacağını söylüyor.

Android 9.0 P Alması Beklenen Samsung Cihazları

Galaxy S9 (güncelleme alacak ilk Samsung cihazı)

Galaxy S9+ (güncelleme alacak ilk Samsung cihazı)

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Note 8

Galaxy A8 (2018)

Galaxy A6 (2018)

Galaxy A6+ (2018)

Galaxy J6

Galaxy Tab S3

Android 9.0 P Almaması Beklenen Samsung Cihazları

Galaxy S7 (geçtiğimiz senelerin amiral gemi sınıfında yer alan cihazı zaten 2 büyük güncelleme aldı)

Galaxy S7 Edge

Galaxy A5 (2017)

Galaxy A3 (2017)

Galaxy J7 (2017)

Galaxy J5 (2017)

Galaxy Xcover 4

Bu cihazlar dışında, bu sene duyurulacak Galaxy Note 9 veya daha alt sınıf sayılabilecek cihazların Android 9.0 P’yi alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ağustos - Eylül ayı gibi yayınlanacak Android P’nin Samsung cihazlarına 6-10 ay arasında gelmesi bekleniyor.