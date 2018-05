Android 9.0 P'nin Beta Sürümü Resmi Olarak Erişime Açıldı

I/O konferansında yapılan açıklama ile resmi olarak erişime açılacağı duyurulan Android P Beta, an itibariyle indirilebilir durumda.

Şu sıralar gündemde olan Google’ın Android P işletim sistemi, konuyla ilgili herkesin kulağına bir şekilde ulaşmıştır. İçinde birçok yeni özellik barındıran Android'in yeni sürümünün detaylarını öğrenmek için artık beklememize gerek kalmayacak.

Şirket, I/O 2018 konferansında Android P Beta’nın halka açık bir şekilde denenebileceğini resmi olarak vurguladı. Uzun süredir beklenen Android 9.0 P, bu uzun bekleyişin ardından nihayet beta sürümü ile karşımıza çıktı.

Android P'nin betasında, yeni kontrol mekanizmaları, gelişmiş ses seviyesi ayarları, daha akıllı otomatik parlaklık ve Öğrenebilen Teknoloji ile gelştirilmiş pil iyileştirme başta olmak üzere onlarca yenilik bulunuyor. Google Pixel harici cihazlarda da kurulabilen beta sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. Sürüm şimdilik Pixel harici olarak, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Sony Xperia XZ2, Oppo R15 Pro, Vivo X21 ve Essential PH‑1 gibi cihazlara hizmet verirken, One Plus 6 cihazına yönelik optimizasyonun da eli kulağında olduğu duyuruldu.