Google, çok yakında I/O konferansında Android 9.0’ı tanıtacak. Yeni işletim sistemi tanıtılmadan önce, bu işletim sisteminde olmasını beklediğimiz özelliklere bir göz attık.

Her yeni yılda Samsung, LG, Sony gibi akıllı telefon üreticilerinin yeni donanımlar çıkardığını görüyoruz. Bu donanımları sizlere büyük bir heyecanla aktarıyoruz. Bunlarla birlikte, sizlere aktarmaya çalıştığımız tek şey donanım değil. Bildiğiniz gibi tüm bu donanımlar, yazılımlar için geliştiriliyor. Haliyle, her sene bir üst versiyonu çıkan Android’i de düzenli olarak takip ediyoruz.

Android 9.0 P’nin tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Bugün sizlere Android’in yeni versiyonu ile birlikte görmeyi beklediğimiz özelliklerden bahsedeceğiz. Geçen yıl tanıtılan Android Oreo, 2016’da çıkan Android 7 Nougat’a kıyasla çok büyük bir yükseltme yapmadı. Bu yüzden Google’ın Android 9 ile birlikte daha büyük bir yükseltme yapması bekleniyor. Google I/O konferansı öncesinde Android 9’dan beklediğimiz özellikler şu şekilde:

Yenilenmiş Bir Kullanıcı Arabirimi

Android üzerindeki tasarım, 2014’te çıkış yapan Lolipop’tan beri küçük tasarım değişiklikleri ile devam etti. Materyal tasarımını benimseyen Google, Android’de uzun süredir aynı tasarıma sahip cihazlar üretiyor. Bu durumun Android 9.0 P ile değişmesi bekleniyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Google, bu sene Android’in ana tasarımını olduğu gibi değiştirecek. Yeni işletim sistemi nasıl olur bilinmez, ancak farklılık arayan kullanıcılar için Android fazla varsayılan olmaya başladı.

Daha Güçlü Bir Google Asistan

Google Asistan, genel anlamda başarılı adımlar atıyor. Samsung Bixby’le kıyaslandığında çok daha zeki bir asistan olan Google Asistan’ın, günlük kullanımımıza daha fazla etki etmesi gerekiyor. Google Asistan’ın Android 9 ile birlikte uygulamalarla bağlantı kurmaya başladığını görmeyi bekliyoruz.

Chrome OS ile Daha Sıkı Entegrasyon

Google, Chrome OS ile Android’i bir araya getirmeli. Apple’ın MacOS ile iOS işletim sistemi arasındaki uyumu gibi bir uyuma ihtiyaç duyan Google'ın, bu sene gelecek işletim sisteminde bunun için bazı çalışmalar yapması gerekebilir. İşi daha çok internet üzerinde olan insanlar, son dönemde Chrome OS’a sahip bilgisayarlar satın almaya başladı. ChromeOS’un Android’le daha iyi iletişim kurması, kullanıcıların bu cihazlara daha çok güvenmesini sağlayacaktır.

Kullanıcı İçin Daha Fazla Özelleştirme

Android’in kullanıcı özelleştirmeleri, iOS’tan daha iyi diye kabul ediliyor. Buna rağmen Android’de de çok fazla eksik bulunuyor. Android bu konuda zaten etkili şeyler yapıyor, ancak son yıllarda zaten var olan şeylerin ötesine geçemediğini gördük. Bu sorunun ortada kalkması gerekiyor. Google’ın kullanıcılar için daha farklı özelleştirmeler sunması gerekiyor.

Android P’de Olmasını İstediğiniz Şeyler Ne?

Android 9.0 P ile birlikte hayatımıza girmesini istediğiniz şeyler var mı? Mesela şu anda yalnızca Pixel 2’lerde olan portre modu gibi özelliklerin olmasını ister miydiniz? Yeni Android sürümü için Google’dan beklediğiniz şeyleri yorum olarak iletebilirsiniz.