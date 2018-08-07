Android 9 Pie, Bluetooth Kulaklıklarda Daha Akıllı

Android kullanıcıları tarafından uzun süredir gelmesi beklenen özellik sonunda Android Pie ile birlikte geldi.

Kullandığımız teknolojik cihazdaki küçük bir noksanlık, uzun vadeli kullanımlarda sinir edebiliyor. Android'in son sürümüne kadar Bluetooth cihazlarınızı telefonunuza yeniden bağladığınızda, cihazda veya telefonda ayarladığınız son ses ayarı sıfırlanıyordu.

Gün içerisinde kulaklığını sık sık çıkarıp takan kişiler için bir süre sonra eziyet halini alan bu sorun ortadan kalktı. Artık eşleştirilmiş cihazların ses ayarları, ayrı ayrı cihazda saklı kalacak. Böylece hem ses seviyeniz sıfırlanmayacak hem de daha sesli kullanmak istediğiniz cihazlar için tekrar uğraşmak gerekmeyecek.

Android Pie'ın henüz Google Pixel, Google Pixel 2 ve son Essential Phone için kullanılabilir olduğunu düşünürsek herkes bu kadar şanslı değil. Siz de bu özellikten muzdaripseniz, Android 4.4'ten sonraki bütün sürümlerde çalışan Bluetooth Volume Control isimli aracı kullanabilirsiniz.