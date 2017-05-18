‘Anlık Uygulamalar’ Android Geliştiricilerine Açıldı!

Uygulamayı indirmeden kullanmamıza izin verecek devrimsel özellik Anlık Uygulamalar, Google I/O 2017 kapsamında geliştiricilere sunuldu.

Google’ın bu yıl Android’i ne kadar ciddiye aldığını tekrar etmemize artık gerek yok. Şirket her ne kadar kendi üretimi olan Android kralı Pixel cihazlarını tüm dünyaya ulaştıramasa da, mobil işletim sistemini muhteşem özelliklerle şaha kaldırmayı çok iyi biliyor.

Anlık Uygulamalar sayesinde, telefonumuza yüklemeden uygulama kullanmak mümkün olacak. Bu mantığı web sayfalarını kullanmaya benzetebilirsiniz. Tıpkı onlar gibi tam fonksiyonla görüntülenecek uygulamaları geçici olarak kullanmak, hafızalardan kürek kürek tasarruf etmemizi sağlayacak. Geçen yıl yapılan I/O 2016 etkinliğinde tanıtılan özellik, bu yılki etkinlikte geniş bir geliştirici kitlesine sunuldu.

Bu durum, artık tüm geliştiricilerin Anlık Uygulamalar oluşturabileceği anlamına geliyor. Halihazırda Play Store üzerinde yayınlanmış olan uygulamarı da bu yeni sisteme uyarlamak mümkün olacak. Bunun için geliştiriciler, yeni piyasaya sürülen Android Studio 3.0’ı kullanabilecekler.

Google'a göre, geliştiricilerin bu özelliği desteklemek için mevcut uygulamaları uyarlama çalışmaları dört ila beş haftalık bir vakit alıyor. Anlık Uygulamalar geliştirici sürümüne şuraya tıklayarak ulaşmanız mümkün.