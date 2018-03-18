Android Auto'dan Telefonunuza Doğrudan Erişim Özelliği

Henüz ülkemizin kullanımına açılmayan Android Auto uygulaması, yeni bir özellik ile kullanıcılarını selamlıyor. Sürüş esnasında telefonunuza erişim kolaylığı sağlayacak olan uygulamanın kullanıcılara fayda sağlaması amaçlanıyor.

Apple’ın CarPlay özelliğine alternatif olarak piyasada varlığını gösteren ve Google tarafından geliştirilen Android Auto uygulaması halen daha Türkiye’de kullanıma açılmış değil ancak özellikle navigasyon özelliği bulunmayan araç içi eğlence sistemleri için Android Auto uygulaması çok işe yarıyor.

Android Auto, yola odaklanmanız gereken sürede telefonunuza erişmeniz gerekiyorsa, size kolay erişim imkânı sağlıyor. Ancak arabanızla eşleşmiş durumda iken telefonunuza erişmeniz gerekiyorsa o zaman ne olur? İşte bu aşamada devreye Android Auto'nun kazandığı yeni işlev devreye giriyor.

Google, Android Auto etkinken telefonunuzu "hızlıca kaydırarak erişme özelliği" ekledi. Bu sayede otomobil kullanıcıları araçlarını kenara çekerek mesajlaşma uygulamalarını da kontrol edebilecekler. Oldukça işlevsel görünen uygulama sayesinde ana ekran kilidinizi açmak zorunda kalmadan, telefonunuza erişim sağlayabileceksiniz.

Şunu da eklemek isteriz ki, özellik şu an için Google tarafından resmi olarak açıklanmadı. Ancak yeni özellik kısa süre içerisinde ilgi görecek ve resmileşecek gibi görünüyor.

Sürüş sırasında dikkat dağıtıcı unsurları engelleme adına yapılmış uygulama, gerçekten de ihtiyaç duyulan cinsten. Belki de yakın gelecekte sürücünün telefon kullanmasından ötürü olan kazaların önüne geçer. Android Auto’nun telefona doğrudan erişim kolaylığı sağlaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz?