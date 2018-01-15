Android Auto İçin YouTube Uygulaması Geliştirildi

Google'ın CES 2018'de çok fazla yer vermesinin beklenmediği, buna karşın yapılan sunumlarla, gelecek planlarında ciddi bir yer teşkil ettiği anlaşılan Android Auto için YouTube uygulaması geliştirildi.

Daha önce, yakın gelecekte kablosuz bağlantı özelliği geleceğini sizlere duyurduğumuz Android Auto için, bu özellik CES 2018 kapsamında kullanıcılara tanıtıldı. Bunun yanında, fuarda Google Assistant'a da tam destek verileceği de açıklanmıştı.

Her ne kadar Google'ın, Auto ünitesinde Youtube videosu izlenmesi üzerine resmi bir girişimi henüz bulunmasa da, Kiran Kumar adlı bir geliştirici, Google'ın yazılımı geliştirip geliştirmemesi üzerine 'kumar' oynamayarak (kabul, çok kötüydü.) Android Auto için kendi YouTube yazılımını geliştirmeyi başardı. Yakın gelecekte yayınlanan, 'Aauto SKD' isimli yazılım geliştirme kiti sayesinde, programı tasarlama imkanı bulan Kiran Kumar, yazılıma pek de yaratıcı bir isim bulmayı düşünmeyerek "YouTubeAuto" adını verdi.

Yazılımını kendi internet sitesinden kullanıcıların beğenisine sunan geliştirici sayesinde hem video izlenebilecek, hem de arka planda müzik dinlenebilecek. Geliştirici, yazılıma periyodik olarak 'yola dikkat edin' şeklinde bir pop-up uyarısı eklemeyi de ihmal etmemiş. Geliştirici kiti sayesine, Auto'nun önümüzdeki günlerde daha çeşitli yazılımlara da kavuşmasını bekliyoruz.