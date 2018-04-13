Merakla kablosuz versiyonu beklenen bir tür araç içi kontrol sistemi olan Android Auto sonunda beklenen özelliğine kavuşuyor. Yalnız haberler şimdilik kötü, bu teknoloji şimdilik yalnızca Google Pixel ve Pixel 2’yi destekliyor.

Google tarafından geliştirilen; özetle ses komutları ile telefonunuzun ekranını adeta araçlarımızın içine taşıyan teknoloji için kablosuz erişim, bu yeni gelişmeyle yalnızca Google Pixel cihazları tarafından destekleniyor. Yakın zamanda ne gibi gelişmeler sağlanacağı, diğer telefon marka ve modellerinde, hatta Oreo öncesi eski sürümler için ne zaman hazırlanacağı henüz kesinlik kazanmasa da bu uygulama artık aktif bir şekilde kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Apple’ın CarPlay’ine rakip olarak ortaya atılan bu uygulama, araba içi telefon deneyimini bir kademe daha üste taşımış ve kullanıcılara sesli olarak hava durumundan harita bilgilerine, hatta müzik listelerine kadar birçok özelliğe ulaştırabiliyordu; yapmanız gereken tek şey ise ‘Okey Google’ diyerek uygulamayı aktif etmekti. Fakat eğer Oreo destekleyen Pixel serisi bir telefonunuz yoksa bu hizmetten faydalanabilmek için hala kablolara bağımlısınız.

Önümüzdeki günlerde Android Auto’ya dair yeni haberler ile karşınızda olacak, size bu konuya dair en son bilgileri sunabilmek için yakın takipte olacağız.