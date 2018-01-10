Android Auto'ya Google Asistan ve Kablosuz Bağlantı Desteği!

CES 2018'de sazı eline alan Google, Android Auto'nun iki yeni özelliğini tanıttı. Artık Android Auto, Google Asistan ve kablosuz bağlantı desteğine sahip.

Google Asistan, sesli komut yardımcısı kullanmayı sevenler için oldukça iyi bir hizmettir. Üstelik artık bu hizmet yalnızca akıllı ev ürünleri ya da telefonunuzda değil, aracınızda da sizi yalnız bırakmayacak.

CES 2018’de sahneyi alan Google, Android Auto'nun yeni yeteneklerinden bahsetti. Hiç şüphesiz ki bu yeteneklerden en önemlisi Android Auto'ya Google Asistan desteğinin gelmiş olması. Artık sesli komut sistemini kullanarak Google’dan rotaları, haritaları ve daha fazlasını göstermesini isteyebileceksiniz.

Google Asistan, Android Auto'da da benzer şekilde çalışır. Öncelikle ‘Hey Google’ dersiniz ve aktif edersiniz. Daha sonra ise Google’dan istediğiniz her şeyi isteyebilirsiniz. Hatta öyle ki; Android Auto Google Asistan ile akıllı ev ürünlerinizi dahi aracınızdan kontrol edebilirsiniz.

Google’ın açıklamasına göre Android Auto'nun Google Asistan’ında henüz çoklu kullanıcı desteği bulunmuyor. Bu nedenle aracın sahibi kimse Google Asistan yalnızca onu dinliyor ve komutları uyguluyor.

Android Auto'nun bir başka yeni yeteneği ise kablosuz bağlanma. Artık akıllı telefonunuzu herhangi bir kabloya gerek duymaksızın Android Auto'ya bağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzdan Android Auto'nun yaydığı kablosuz ağ sinyalini bulmak ve şifreyi girerek bağlantı kurmak.

Akıllı telefonunuzu Android Auto'ya kablo ile bağlamak biraz zahmetli ve bu üst seviye teknolojiye yakışmayan bir yöntemdi. Fakat artık kablosuz bağlantı ile Android Auto'yu çok daha pratik kullanabileceksiniz. Cihazınızı şarj etmek isterseniz kablo ile bağlanmak için hala bir USB girişi bulunuyor.