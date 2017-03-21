Android Nougat'ta yer alan birçok hatayı gidererek yeni özellikler eklemesi beklenen 7.1.2'nin ikinci betası yayınlandı. Google tarafından üretilen telefona sahip kullanıcılar, beta testine katılabilirler.

Android 7 Nougat yakın bir zaman önce çıkışını gerçekleştirmiş ve birçok telefona gelmişti. Özellikle Google’ın çıkardığı Nexus ve Pixel telefonları, bu işletim sistemini ilk alan telefonlar olmakla birlikte beta sürümlerine erişim sağlayan telefonlar olarak da dikkat çekiyorlar.

Android 7.1.2, Nisan ayında yayınlanmadan önce ikinci betasına girdi. Android 7.1.2 beta sürümünü çalıştırmak için Nexus veya Pixel telefonlarına ihtiyacınız var. Yeni güncelleme ile birlikte Ocak ayında yayınlanan Nougat işletim sisteminin ufak tefek hataları giderilecek ve yeni güvenlik yazılımları eklenecek. Android 7.1.2 şu an için Nexus 6P, Pixel C ve Nexus Player için bulunuyor.

Yeni güncelleme ile Nexus 6P, “bildirim için hızlıca kaydır” kısayolunu kazandı. Bu güncelleme önümüzdeki ay diğer telefonlara da gelmeye başlayacak. Eğer elinizde destekleyen bir telefon varsa beta testine siz de katılabilirsiniz.