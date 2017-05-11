Android Boyun Eğdi: Dünya'nın En Popüler Telefonu iPhone!

Dünyanın en başarılı 5 akıllı telefonun ilk iki sırası Apple'ın egemenliğinde. Yıla amiral gemisi olmadan başlayan Samsung ise son iki sırayı alabildi. Android'in satış kralı OPPO ise 3 sırayı alarak en popüler Android olmayı başardı.

Platform bazında pazar payı söz konusu olduğunda Android hala iOS'a hükmediyor olabilir, çünkü iOS yalnızca cep telefonu ve tabletle Apple ürünleri kapsamında tüketiciye ulaşırken Android’in onlarca üretici firması, markası ve modeli mevcut. Ancak akıllı telefon pazarına cihaz bazında baktığımızda, en popüler akıllı telefonun iPhone 7 olduğunu görüyoruz.

2017 yılının ilk çeyreğindeki satış şampiyonunu açıklayan Strategy Analytics tarafından hazırlanan bir diğer rapor verilerine göre Apple, yılın ilk çeyreğinde 21.5 milyon iPhone 7 satışıyla ve 17.4 milyon iPhone 7 Plus satışıyla lider konumda.

Strategy Analytics yetkilisi Juha Winter "iPhone 7, 2017 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında %6'lık pazar payına sahip. Kullanıcı dostu tasarımın, kapsamlı destek uygulamalarının ve cihazın yaygın satış noktalarının olması popüler bir cihaz olmasını sağlayan etmenler. Ardından %5’lik pazar payı ile iPhone 7 Plus geliyor. Apple bugün dünyanın en başarılı 5 akıllı telefonundan ikisinin üreticisi konumunda” diyerek rapor hakkındaki fikirlerini sundu.

En popüler akıllı telefon modellerine baktığımızda, Apple'ın iPhone 7 serisini Çin'in OPPO R9s'leri, ardından Samsung’un Galaxy J3 ve Galaxy J5 modelleri izliyor:

Aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere Apple'ın iPhone 7 serisi, 2017 yılının ilk çeyreğinde satılan tüm akıllı telefonların yalnızca %11'ini oluşturuyor. Buna karşın dişli rakibi Samsung’un toplamda %3.1’de kaldığını söylememiz gerekiyor ki bunda Note 7 krizinin izlerini görmek mümkün: