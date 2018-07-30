Android Cihazınız Fortnite Mobile'ı Kaldıracak mı?

Bugün itibarı ile sizlerle Play Store'a gelmeme ihtimali haberini paylaştığımız Fortnite'ın çıkışına yaklaşırken, Epic Games uyumlu cihaz listesini yayınladı.

Epic Games'e günde 2 milyon dolar kazandıran oyun Fortnite, kısa bir süre sonra Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Bir ay süresinde Samsung Galaxy Note 9 kullanıcılarına özel kalacak olan oyun, sonrasında listede paylaştığımız cihazlar için de uyumlu hale gelecek.

Oyunun çıkışından sonra internete düşüp düşmeyeceği, diğer cihazlarda çalışmasına engel olunup olunmayacağı şimdilik muamma. Dilerseniz tam listeyi paylaşalım, siz de telefonunuzun listede olup olmadığına bir göz atın.

Fortnite Mobile Uyumlu Android Telefonlar