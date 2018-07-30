Android Cihazınız Fortnite Mobile'ı Kaldıracak mı?

Epic Games'e günde 2 milyon dolar kazandıran oyun Fortnite, kısa bir süre sonra Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Bir ay süresinde Samsung Galaxy Note 9 kullanıcılarına özel kalacak olan oyun, sonrasında listede paylaştığımız cihazlar için de uyumlu hale gelecek.
Oyunun çıkışından sonra internete düşüp düşmeyeceği, diğer cihazlarda çalışmasına engel olunup olunmayacağı şimdilik muamma. Dilerseniz tam listeyi paylaşalım, siz de telefonunuzun listede olup olmadığına bir göz atın.
Fortnite Mobile Uyumlu Android Telefonlar
- Google Pixel 2
- Google Pixel 2 XL
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Lite
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P10
- Huawei P10 Plus
- Huawei P10 Lite
- Huawei P9
- Huawei P9 Lite
- Huawei P8 Lite (2017)
- LG G6
- LG V30
- LG V30+
- Motorola Moto E4 Plus
- Motorola Moto G5
- Motorola Moto G5 Plus
- Motorola Moto G5s
- Motorola Moto Z2 Play
- Nokia 6
- Razer Phone
- Samsung Galaxy A5 (2017)
- Samsung Galaxy A7 (2017)
- Samsung Galaxy J7 Prime (2017)
- Samsung Galaxy J7 Pro (2017)
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy On7 (2016)
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S7
- Samsung Galaxy S7 edge
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S8+
- Sony Xperia XA1
- Sony Xperia XA1 Ultra
- Sony Xperia XA1 Plus
- Sony Xperia XZ
- Sony Xperia XZs
- Sony Xperia XZ1