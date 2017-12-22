Android Cihazınız Hackerların Elinde Olabilir

EngineerMode uygulaması üzerinden Android cihazlarda bir arka kapı keşfedildi.

OnePlus için yakın geçmişte kendi cihazlarında bir arka kapı bulunması sonrası yaşanan endişeyi hatırlayabilirsiniz. EngineerMode adı verilen bir sistem uygulamasından faydalanarak, güvenlik araştırmacısı Robert Baptiste, cihazlara kökten erişebildi ve bulgularını yayınladı. OnePlus, bunu bir "büyük güvenlik sorunu" olarak görmese de, gelecekteki bir güncelleme ile sorumlu olan adb kök işlevini kaldıracağını söyledi.

Twitter'da Elliot Alderson (TV şovu Mr Robot'tan) takma adını kullanan Baptiste, artık aynı kapıyı başka bir cihazda keşfetti. Baptiste, EngineerMode uygulamasının kök ayrıcalıklarıyla ilgili açığı tespit edebilmiş olsa da, araştırmacı bunun istismar edilip edilemeyeceğini henüz tespit etmediğini söyledi. 40 adet telefonda aynı açığın bulunduğunu tespit eden Baptiste, ayrıca diğer Android telefonlarda da aynı açığın olduğunu söyledi.

Keşfedilen açık sonrası gereken araştırmalar henüz tamamlanmadığı için sizlere güvendesiniz yada değilsiniz diyemem. Ancak durum ile ilgili olarak gelişmeleri takip etmekteyiz ve yeni bir gelişme olursa sizlere bildirmeye çalışacağız. Kök ayrıcalıklarına erişebilen bir arka kapıyı eğer kötü niyetli kişiler kullanırsa cihazınız üzerinden istedikleri her bilgiye erişebilir ve kullanabilir.

