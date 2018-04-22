Android Cihazınız Sayesinde 3D Drone Videolar Çekebilirsiniz

Son zamanların en çok merak sarılan, gerek iş için gerek hobi olarak kullanılan teknolojilerinden bir tanesi drone’lardır. Farklı fiyat seçeneklerinden size uygun olanını almanız halinde siz de kendinize 3D heyecanı yaratabilirsiniz.

Drone’lar, bildiğiniz gibi farklı boyut ve fiyat seçenekleri ile birbirinden ayrılabiliyorlar. Şimdilerde ünlü teknoloji firmalarından tutunda, hobi marketlerinin raflarına kadar her yerde bulabileceğiniz bu cihazlar ile sizde 3D heyecanı yaşayabilirsiniz. Drone ek olarak kullanacağınız bir Android uygulaması sayesinde adeta kendinizi kokpit koltuğunda hissedeceksiniz.

Açık havada muhtemelen 3 boyutlu bir görüntüye sahip olmanın pek bir avantajı olmasa da, küçük iç mekanlar için bu fikir harika olabilir. Buradaki tek sorun, drone’un küçük olması sebebi ile çok fazla kapasiteye sahip olmamasıdır.

Görüntüleme için başlarda LCD ekran kullanılırken şimdi bir Android uygulaması yeterli olmaktadır. Diğer bir yandan sistemin 10 ms gecikmeli görüntü sunduğunu da söylemek isteriz. Bu çok büyük bir sorun olmasa da, kullanıcıların bilmesi gereken bir durumdur. Kendi evinizde hazırlayabileceğiniz bu düzenek sayesinde sizde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.