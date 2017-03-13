Android Cihazınıza Virüs Bulaşmış Olabilir!

Bir grup üreticinin son yıllarda ürettiği cihazlar, kötü amaçlı yazılım tehdidi altında. Tespit edilen cihazları ve içinde bulunma ihtimali olan virüsleri listeledik.

Aldığınız her yeni cihaz, fabrikasyon sürümleriyle elinize ulaşır. İlk açılışta cihazın çıkış tarihinden sonra eğer bir güncelleme geldiyse, internete bağlandığınızda otomatik olarak güncelleme yüklenir ve telefonu bu şekilde kullanmaya başlarsınız.

Son zamanlarda yaşanan güvenlik açıkları ve bu açıkların hacker guplar tarafından paylaşım ağlarına eklenmesinden midir bilinmez, ancak son bir kaç yıl içerisinde çıkan Android ekosisteminde bulunan cihazlar risk altına girdi. Uygulamalarınızın aldığı otomatik güncelleştirmeler ile cihazınıza virüs bulaşmış olabilir.

Üreticinin cihazı size gönderirken bu kötü amaçlı yazılımları yüklemediğini ve listede bulunan Samsung, LG, Xiaomi, ZTE, Oppo, Vivo, Asus ve Lenovo firmalarının bazı modellerinde bu olası tehlikenin bulunduğunu belirtelim. Üreticinin değil, tedarik zincirindeki sorumluların işi olabileceği söyleniyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi cihazlar fabrikadan temel yazılımları ile çıkıp, birçok tedarikçi vasıtasıyla elimize ulaşıyor. Liste, model ve söz konusu virüsü içeren yazılımlara hemen aşağıda göz atabilirsiniz.

Ayrıca bu yazılımların telefonunuzu dondurmak, yavaşlatmak ya da kulllanılmaz hale getirmek gibi bir amacı yok, daha çok siz kullandıkça işe yarıyorlar. İzleme-dinleme, bilgi sızdırma, fidye yazılımları, izinsiz reklamları gösterme amaçları yazılımların başlıca özellikleri arasında.

Peki Bu Yazılımlardan Nasıl kurtulabilirsiniz?

1) Cihazınızı güvenli modda başlatın:

Bunun için güç düğmesine bir süreliğine basılı tutuyor sonrasında Kapat’a uzun süre dokunuyorsunuz. Bu aşamada cihazın güvenli modda başlatılacağına dair bir uyarı yazısı görüntüleniyor. (Ender de olsa bu hareketi yapmanızı engelleyen zararlılar var. Eğer bu şekilde cihazı güvenli modda başlatmayı başaramazsanız, cihazın bataryasını çıkarmayı veya 10 saniye boyunca güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basılı tutmayı deneyin)

Emin olmak için sol alt köşede silik olarak belirecek "Güvenli Mod" yazısını görmeniz gerekiyor.

2) Zararlı uygulamaları kaldırın:

Cihazınız güvenli modda iken yapacağınız listedeki zararlı uygulamayı bulup kaldırmak. Bunun için Ayarlar – Uygulamalar – İndirilenler yolunu izliyorsunuz. Eğer bulamazsanız içiniz rahat olsun, cihazınız tehlike altında değil demektir.

Güvenli olmadığını hissettiğiniz zararlı uygulamayı kaldırmak için üzerine dokunuyor ve ardından "uygulama bilgileri" ekranında "kaldır"a dokunuyorsunuz.

Eğer kaldır butonu aktif değilse hemen aşağıdaki gibi Ayarlar – Güvenlik – Cihaz Yöneticileri yolunu izliyorsunuz ve cihaz yöneticilerine girip Android Cihaz Yöneticisi'nin yanında onay kutucuğunu kaldırıyorsunuz.

Listede cihazınızın sahip olduğu yazılımı kaldırdıktan sonra cihazı kapatıp yeniden açıyorsunuz. Tebrikler, kötü amaçlı yazılımlardan kurtuldunuz :)