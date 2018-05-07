Android Cihazınızı Ele Geçiren Kötü Amaçlı Yazılım: ZooPark

Artık neredeyse tüm yaşamımızı telefonlarımız vasıtasıyla sürdürüyoruz. Ancak öyle bir kötü amaçlı yazılım var ki, yüklediğiniz an cihazınızı ele geçiriyor.

Şimdilerde adından çokça söz ettiren “ZooPark” adlı uygulama, kötü amaçlı bir yazılımdır ve cihazınıza yüklediğiniz an neredeyse tüm işlemlerinize ulaşabilir. Bu noktada WhatsApp, Telegram, diğer uygulamalar, şifreler, fotoğraflar, videolar, ekran görüntüleri ve veriler risk altında olabilir. Uygulama Orta Doğu’da bulunan kullanıcıları hedef almakla birlikte Kaspersky Lab'e göre bir devlet aktörü tarafından geliştirildi.

Başlarda daha masumane (!) olan kötü amaçlı yazılım, şimdilerde çok daha tehlikeli bir hal aldı. Dememiz o ki, eğer bu uygulama cihazınıza yüklendiyse cihazınızda izlenmedik tek bir nokta bile kalmaz. Uygulama, verilerinizi almak için sessizce insanlara çağrı yapabilir, mesaj gönderebilir veya telefonunuzu istediği gibi kullanabilir.

ABD hükümeti tarafından yasaklanan Kaspersky, konu hakkında “Bu özelliklere bakılacak olursa, uygulama belirli bir kitleyi hedefliyor. Ayrıca kimin desteklediği belirtilmese de, bir ulus devleti tarafından desteklendiği aşikâr” ifadelerinde bulundu. Ülkemiz dahil pek çok ülkenin Google Play marketinde bulunmayan uygulama, muhtemelen bir ülke tarafından bir ülkeye yönelik gerçekleştirildi.