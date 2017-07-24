Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 Başarılı İkon Paketi!

Bildiğiniz gibi dönem dönem telefonlarınızın görüntüsünü değiştirmenize yarayacak uygulamalar listeliyoruz. Bugün de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz duruma geçen Android için 8 ikon paketini sizlerle paylaşacağız. Bu ikon paketleri telefonlarınıza bambaşka bir görünüm kazandıracak.
Memies - Icon Pack
Normal Fiyatı: 2,89 TL - Kalan Süre: 15 saat
Sun - Icon Pack
Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün
Krypton - Icon Pack
Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün
Fuxia - Icon Pack
Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün
Cosmo - Icon Pack
Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün
Cyano - Icon Pack
Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün
Retrofit Icon Pack
Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 1 gün
OCEAN icon pack blue black gold
Normal Fiyatı: 6,09 TL - Kalan Süre: 5 gün