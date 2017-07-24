  • Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 Başarılı İkon Paketi!

Android Cihazınızın Görüntüsünü Tamamen Değiştirecek 8 Ücretsiz Uygulama!

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Android cihazlar için normalde belirli bir ücret karşılığında satılmasına rağmen kısa süreli ücretsiz olan ikon paketlerini listeliyoruz.

Bildiğiniz gibi dönem dönem telefonlarınızın görüntüsünü değiştirmenize yarayacak uygulamalar listeliyoruz. Bugün de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz duruma geçen Android için 8 ikon paketini sizlerle paylaşacağız. Bu ikon paketleri telefonlarınıza bambaşka bir görünüm kazandıracak.
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Android İçin Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 5 Başarılı İkon Paketi!

Memies - Icon Pack

Normal Fiyatı: 2,89 TL - Kalan Süre: 15 saat

Sun - Icon Pack

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün

Krypton - Icon Pack

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün

Fuxia - Icon Pack

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün

Cosmo - Icon Pack

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün

Cyano - Icon Pack

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 6 gün

Retrofit Icon Pack

Normal Fiyatı: 2,99 TL - Kalan Süre: 1 gün

OCEAN icon pack blue black gold

Normal Fiyatı: 6,09 TL - Kalan Süre: 5 gün

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/These-paid-Android-icon-packs-are-free-for-a-limited-time-grab-them-while-you-can_id96301
Etiketler: android, ikon paketi
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