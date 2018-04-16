Android Telefonlarda Oynanabilen 6 Retro Oyun (Ücretsiz)

Birçok eski ve efsane oyun, klasik versiyonlarını akıllı telefonlar için yeninden sunmaya başladı. Retro oyunlara ilginin arttığı bu dönemde, birçok oyuna ücretsiz sahip olmak mümkün.

Yeni çıkan tüm oyunları merakla takip ediyoruz, sürekli gelişen grafikler ve oyun teknolojileri de hepimizi çok etkiliyor. Ancak çıkmasının üstünden seneler geçse de hala severek oynanan ve hemen herkesin geçmişten hatırladığı bazı oyunlar var. Böyle; hafızalarda yer eden ve hala oynarken büyük keyif veren 6 ücretsiz retro oyunu sizin için derledik.

Carmageddon

1997 senesinde masaüstü için çıkan Carmageddon, basit anlamda bir araba oyunu. Rakiplerinizle yalnızca hız için değil aynı zamanda 'tahribat' için de mücadele ettiğiniz eğlenceli bir oyun olan Carmageddon'a Play Store'dan ücretsiz sahip olabilirsiniz.

Rayman Classic

Eğlenceli platform oyunlarının en sevilenlerinden biri olan Rayman, akıllı telefonlar için ilk kez sunuldu. Oyunun orijinal versiyonu, 20. yıl kutlaması olarak Android cihazlar için tekrar geliştirildi. Üstelik ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

Sonic The Hedgehog 2 Classic

Sega'nın en sevilen oyunlarından biri olan Sonic The Hedgehog 2'nin orijinal versiyonunu Play Store'da bulmak mümkün. Sega'nın sevilen oyunlarını Android cihazlar için yeniden düzenlemeye dair bir projesi için hazırlanan Sonic, beklenen ilgiyi görecek gibi görünüyor.

Beyond Oasis Classic

Tıpkı Sonic gibi, Sega Forever projesinin bir parçası olarak çıkan Beyond Oasis Classic, oldukça eski ve başarılı bir RPG oyunu. Grafikleri ve efektleriyle de çok sevilen oyun, retro RPG deneyimlemek için oldukça güzel bir fırsat.

Crazy Taxi Classic

Listenin belki de en bilinen ve sevilen oyunlarından olan Crazy Taxi, zamanla yarıştığınız keyifli ve heyecan dolu bir oyun. Sega'nın bir diğer efsanesi olan Crazy Taxi'yi, aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak indirip, oynayabilirsiniz.

Atari's Greatest Hits ReMaster

En sevilen eski atari oyunlarının bir arada olduğu Atari's Greatest Hits ReMaster, Atari 2600 için hazırlanan oyunların orijinal versiyonlarını sunuyor. 70'li ve 80'li yılların en sevilen oyunlarını merak ediyorsanız, Play Store'dan ücretsiz indirerek göz atabilirsiniz.