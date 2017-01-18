Android Cihazlarda İnternet Yokken Bile Google Arama Sonuçları Görüntülenebilecek!

Google’ın Android uygulamasına gelen güncelleme sayesinde, internet bağlantısı kopsa bile arama sonuçları görüntülenebilecek.

2017 yılında olmamıza rağmen, hala her yerden internete erişemiyoruz. Örneğin kırsal bölgelerde kapsama alanından çıktığımız için mobil internet deneyimimiz kesintiye uğrayabiliyor. İşte Android’deki Google uygulamasına buna yönelik olarak bir güncelleme geldi.

Bu güncelleme sayesinde, internet bağlantınız yokken Google’da yaptığınız arama kaydediliyor ve internet bağlantınız geri geldiğinde arama sonuçları otomatik olarak görüntüleniyor. Herhangi bir arama yaptığınızda da arama sonuçları direkt olarak kaydediliyor ve bu sayede internet bağlantınız kopsa bile arama sonuçlarına göz atabiliyorsunuz. Bu yeni özelliğin fazla mobil veri harcayacağını ya da batarya ömrünü olumsuz yönde etkileyeceğini düşünenler için de Google bunların yersiz endişeler olduğunu belirtti.