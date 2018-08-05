Android telefonlarınızda, herhangi bir uygulamada sorun yaşarken kendiniz uygulayabileceğiniz şekilde oldukça pratik çözüm üretebilirsiniz.

Android telefonlarda, bilenlerin fazlasıyla yararlandığı bir özellik mevcut: Önbellek temizliği. Birden bire saçmalamaya başlayan ve sisteminizin kararsızlığına sebep olan yazılımları kolayca düzeltebilirsiniz.

Dilerseniz bu işlemi adım adım anlatalım. Bu sayede telefonunuzdaki uygulamalarla ilgili sorun yaşadığınızda bu yöntemi deneyebilirsiniz.

1. Ayarlar Sekmesine Giriyoruz

2. Uygulamalar'a Tıklıyoruz.

3. Sorun Yaşadığımız Uygulamaya Tıklıyoruz

4. Sağ Alttaki 'Önbelleği Temizle' Butonuna Tıklayıp İşlemi Bitiriyoruz

Hepsi bu kadar, bu yöntemle uygulamadaki verilerinizin herhangi bir şekilde zarar görmeyeceğine emin olabilirsiniz.