Android Cihazlardaki Desen Kilitleri 5 Denemede Kırılabiliyor!

Güvenlik uzmanlarının yaptığı açıklamaya göre, milyonlarca Android cihazda bir güvenlik önlemi olarak kullanılan desen kilitleri, beş denemede kırılabiliyor. Üstelik karmaşık desenler, daha kolay kırılabiliyor.

Bildiğiniz gibi Android cihazlarda -her cihazda olmayan parmak izi ve retina taramayı hesaba katmıyoruz- PIN, şifre ve desen kilidi olmak üzere üç farklı güvenlik önlemi bulunuyor ve kullanıcılar bu üç güvenlik önleminden birini seçebiliyorlar. Desen kilidi ise Android kullanıcılarının yaklaşık %40’ı tarafından tercih ediliyor.

Çin’deki Northwest Üniversitesi, İngiltere’deki Lancaster Üniversitesi ve Bath Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü bir araştırma, desen kilidinin video ve bilgisayar görüntüsü algoritma yazılımı kullanarak hata payı olmaksızın beş denemede kırılabildiğini gözler önüne serdi. Örneğin, kalabalık bir kafede oturan bir kişi, Android cihazının kilidini kaldırmak için desen kilidini çizdiğinde, telefonuyla uğraşıyormuş gibi yapan bir saldırgan o anı videoya kaydediyor; daha sonra cihazın pozisyonuna göre kurbanın parmak ucu hareketlerini takip etmek için yazılımı kullanıyor ve saniyeler içinde algoritma, az sayıdaki doğru olması muhtemel desenleri oluşturuyor. Video görüntüsünde ekrandaki hiçbir şey belli olmasa bile, bu yöntem işe yarıyor; ancak en fazla iki buçuk metre uzaklıktan çekilen görüntüler kesin sonuç veriyor. Ya da bir dijital SLR kamera ile dokuz metreye kadar yapılan çekimler de işe yarıyor.

Araştırmacılar, bağımsız kullanıcılardan topladıkları 120 eşsiz desen ile gerçekleştirdikleri saldırı testinde, bu desenlerin %95’inden fazlasını beş denemede kırabildiler. Ayrıca araştırmacılar, karmaşık desenlerin kırılmasının daha kolay olduğunu, çünkü parmak ucu algoritmasının bu sayede muhtemel seçenekleri daha da azaltabildiğini belirttiler. Orta karmaşıklıktaki desenlerin %87,5’inin ilk denemede kırılırken basit desenlerin ise %60’ının ilk denemede kırılması, bu durumu daha iyi gözler önüne seriyor.