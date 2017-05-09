Android Cihazları Hacklemek Daha mı Kolay?

Android cihazlar, dünyanın en popüler mobil cihazlarıdır. Açık kaynak kodlu olması ve milyonlarca cihaza virüs bulaşmış bulunması, güvenilirlikleri hakkında bazı çevrelerde soru işaretleri doğuruyor. Peki Android cihazlar güvenilir değil mi? Onları hacklemek daha mı kolay?

Android işletim sistemi, günümüzde dünyanın en çok kullanılan mobil platformu olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 1.4 milyar kişi, bir Android akıllı telefon veya tablet kullanıyor. Açık kaynak kodlu ve üreticiler için ücretsiz bir ortam olması, bu işletim sistemini cazip kılıyor. Ancak bu platforma karşı çıkanlar, açıklığının onu zayıflattığını ileri sürüyorlar. Android telefonlar belirli periyotlarla güvenlik güncellemesi geçiriyor, yine de birçok kişinin kafası bu konuda karışık.

Geçtiğimiz birkaç yıl, Android için pek de kolay geçmedi. Bu platform için birçok zararlı yazılım üretildi, üretilmesine de devam ediliyor. Örneğin; Stagefright gibilerinden 1.8 milyon kullanıcıya bulaşan FalseGuide’ye kadar, kullanıcıların güvenlik problemlerini işittik. Gerçekten de Android güvensiz mi? Android’in güvenlik direktörü Adrian Ludwig, Digital Trends’e verdiği röportajda bunun bir algı problemi olduğunu söylüyor. “Android güvensiz değil, ancak kullanıcıların aldıkları riskler nedeniyle burada bazı olumsuz durumlar gözlemlenebiliyor” ifadelerini kullanan Ludwig ekliyor: “Zararlı yazılımların bizi alt etmesi için önce saatlerce üzerinde çalıştığımız kriptografik algoritmaları ve sandbox’u aşması gerek. Ancak biz kullanıcılarımızı başka işletim sistemleri gibi kısıtlamıyoruz”.

Android’e karşı birçok şüphe duyulması ile birlikte, Ludwig’in sözlerinin haklılık payını teslim de etmemiz gerekiyor. Özellikle iPhone, kullanıcılarını birçok konuda kısıtlıyor. Kısıtlamadığı alanlarda ise güvenlik garantisi vermiyor; örneğin iTunes dışındaki indirmeler gibi. Elbette bu da kullanıcıları daha güvenli tutuyor. Ayrıca Android kullanıcılarının birçoğu, güvenlik güncelleştirmelerini sıkı sıkıya takip etmiyor.

Bu konudaki kişisel kanaatim, açık kaynak kodlu sistemlerin diğerlerinden daha güçlü olduğudur. Elbetteki saldırganlar bir sistemin kodlarını gördüklerinde bu durum kendileri açısından bir avantaj. Ancak saldırının gerçekleşmesiyle açığın kapanması ve onlarca kişinin gönüllü olarak açıkları kapamaya çalışması, ek bir güven durumu yaratıyor. Öte yandan, yaygın platformlar için daha çok virüs yazıldığı biliniyor. Android, dünyanın en yaygın işletim sistemi. Android’in yapması gereken, sıkı bir kullanıcı politikası izleyeceği yeni bir versiyon çıkarmak. Böylece kullanıcılar diğer versiyonu tercih ederse, bu firmanın mesuliyetinde olmayacaktır. Sonuç olarak, düzenli güvenlik güncellemeleri yapıldığı müddetçe Android’i hacklemek en az diğer cihazlar kadar zor.