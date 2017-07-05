Ücretsiz Olarak İndirebileceğiniz 7 İkon Paketi! (Android)

Telefonlarınızın standart arayüzlerinden ve hep aynı gözüken uygulama ikonlarından sıkıldıysanız size bir müjdemiz var: Bu 7 özel ücretli ikon paketi farklı sürelerle ücretsiz olarak indirilebilir durumdalar.

Android telefonunuzu kişiselleştirmeyi seviyorsanız, önce ikonlardan başlamalısınız. Kaliteli ve göze hitap eden ikon tasarımlarını içeren ikon paketlerinin genelde ücretli olduğu Google Play Store, her ay seçtiği birkaç paketi sınırlı sürelerle kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor. Fiyatları 4 TL’ye kadar çıkabilen bu ikon paketleri de Temmuz ayının ücretsiz paketleri oldular.

Size kalan tek şey, ikonlarınızla özdeşleşecek güzel duvar kağıtları bulmak. Bunun için çok da uzaklara gitmenize gerek yok, listenin sonundaki duvar kağıdı uygulaması önerimize göz atabilirsiniz.

Elinizi çabuk tutmanızda fayda var!

1. Neo Gold

2. Black Silver Theme - Icon Pack

3. Inspire - Icon pack

4. Umbra - Icon Pack

5. Rewun - Icon Pack

6. Durgon - Icon Pack

7. S9 Icons Pack - Icon Pack Pro - S9 Wallpapers

Bonus / Google Duvar Kağıtları (Sürekli Ücretsiz):