Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 4 Android Oyunu!

Normalde ücretli olan 4 Android oyununu ücretsiz olarak edinmek istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

Havalar tam normale döndü dediğimiz sırada bir sıcak hava dalgası daha vurdu. Bu süreçte evden çıkamayan birçok insan, kendilerini gerek bilgisayar gerekse de telefonlarındaki oyuna vurdu. Biz de bu oyuncu kardeşlerimizi düşünerek güzel bir içerik paylaşalım dedik. Android’de normalde ücretli olan, ancak çok kısa süreliğine ücretsiz olan 4 oyunu sizlere ulaştırıyoruz. Oyunların kampanya süresi bitmeden hızlıca kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Önemli not: Oyunları şimdi oynamayı düşünmüyorsanız da, bir sefer indirmeyi seçip iptal ettikten sonra uygulama kütüphanenizde bulunur. Sonrasında oynamak istediğinizde ücret ödemeden oyunu indirebilirsiniz.

Avoid It

Normal Fiyatı: 8,09 TL - Kalan Süre: 1 gün

Çeşitli engeller, tuzaklar ve çok daha fazlasından kaçarken eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Kolay bir kontrol düzeni olan Avoid It, görüntü kalitesi olarak tam bir sanat eseri olmasının yanında oyun içi müzikleriyle de hafızanızda yer edinecektir.

Cubes

Normal Fiyatı: 3,89 TL - Kalan Süre: 4 gün

Oyunun amacı hareketli küplerle, seviye gözüken resmi tamamlamaktır. Oyunun ilk seviyeleri çok basit olduğu için oyunun mantığını çok rahat anlayabilirsiniz, ancak sonrası için aynı şeyi söyleyemeyiz.

Zenge

Normal Fiyatı: 1,69 TL - Kalan Süre: 13 saat

Zenge, Google Play’in en ünlü bulmaca oyunlarından birisidir. Her bulmacayı doğru şekilde düzenleyin ve bir sonraki aşamaya geçin. Oyunda seviye atladıkça çeşitli sanat eserleri ile ödüllendirilirsiniz.

Binary Fun Pro

Normal Fiyatı: 2,19 TL - Kalan Süre: 13 saat

Bilgisayarların diline inmeye hazır mısınız? Binnary(ikili sayı sistemi) kodlarını kullanarak matematiğinizi geliştirecek oyun, eğlenceli olmasının yanında öğretici yapısıyla da oyuncuların beğenisini kazanmış durumda.